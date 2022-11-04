على خشبة المسرح .. دنيا سمير غانم تمازح بيومي فؤاد بطريقتها الخاصة

مازحت الفنانة دنيا سمير غانم النجم بيومي فؤاد عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام .

و نشر دنيا سمير غانم صورة لها وهي تجلس علي خشبة المسرح و علقت قائلة : وانا قاعدة مستنية بيومي يرجع من السعودية .

يذكر ان احتفت الفنانة دنيا سمير غانم بأول يوم عرض لمسرحيتها الجديدة والأولى “آنستونا” التي انطلقت على إحدى مسارح 6 أكتوبر بحضور شقيقتها إيمي وزوجها حسن الرداد وميرفت أمين وعدد من أصدقائها.

أبطال المسرحية

وقدمت دنيا سمير غانم عرضا مسرحيا مليئا بالأحداث الكوميدية والغناء والاستعراضات بعد فترة تحضيرات دامت حوالي شهرين وسط حفاوة وإعجاب من جميع الحاضرين.

يشارك في بطولة مسرحية آنستونا مع دنيا سمير غانم كل من كريم عفيفي، بيومي فؤاد، سامي مغاوري، مريم السكري، عمرو عبد العزيز، ألحان المهدي، وهي من تأليف كريم سامي وأحمد عبدالوهاب ومن إخراج خالد جلال.



تدور أحداث قصة مسرحية آنستونا حول فتاة من منطقة شعبية تحلم بالشهرة، ويكتشفها أحد الأشخاص الذي يمهد لها طريق النجومية، وتقدم خلالها دنيا سمير غانم عدد من الاستعراضات والأغاني من كلمات أيمن بهجت قمر وألحان عمرو مصطفى.