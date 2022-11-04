مواعيد مباريات الجمعة 4-11-2022 والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم الجمعة 4 - 11 - 2022 العديد من المباريات الهامة في مختلف ملاعب العالم أبرزها مباراة مواجهة جيرونا ضد أتلتيك بيلباو فى الدورى الإسبانى.
مواعيد مباريات الدوري الإسباني
جيرونا X أتلتيك بيلباو – الساعة العاشرة مساء -على قناة beIN Sports 1 HD
مواعيد مباريات الدوري الإيطالي
أودينيزي X ليتشي – الساعة 9:45 مساء- على قناة AD SPORTS Premium 1
مواعيد مباريات الدوري الألماني
بوروسيا مونشنجلادباخ X شتوتجارت – الساعة 9:30 مساء
مواعيد مباريات الدوري الفرنسي
تروا X أوكسير – الساعة العاشرة مساء
مواعيد مباريات الدوري التركي
عمراني سبور X ألانيا سبور – الساعة 7 مساء
قاسم باشا X أنقرة جوجو – الساعة 7 مساء