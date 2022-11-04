مواعيد مباريات الجمعة 4-11-2022 والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم الجمعة 4 - 11 - 2022 العديد من المباريات الهامة في مختلف ملاعب العالم أبرزها مباراة مواجهة جيرونا ضد أتلتيك بيلباو فى الدورى الإسبانى.

مواعيد مباريات الدوري الإسباني



جيرونا X أتلتيك بيلباو – الساعة العاشرة مساء -على قناة beIN Sports 1 HD





مواعيد مباريات الدوري الإيطالي



أودينيزي X ليتشي – الساعة 9:45 مساء- على قناة AD SPORTS Premium 1

مواعيد مباريات الدوري الألماني



بوروسيا مونشنجلادباخ X شتوتجارت – الساعة 9:30 مساء





مواعيد مباريات الدوري الفرنسي



تروا X أوكسير – الساعة العاشرة مساء

مواعيد مباريات الدوري التركي



عمراني سبور X ألانيا سبور – الساعة 7 مساء

قاسم باشا X أنقرة جوجو – الساعة 7 مساء