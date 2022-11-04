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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

"شوبير" يعلن مطالب كولر من الأهلي بالميركاتو الشتوي

صدى البلد

كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق عن خطة الأهلي لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة 

وأكد شوبير في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورت أن مارسيل كولر المدير الفني للفريق سيمنح اللاعبين اجازه لمده ٥ أيام خلال الأسبوع المقبل حيث سيقيم مباراة بين الشباب قبل الاجازة. 

وأضاف شوبير أن كولر طلب تدعيم الخط الهجومي للفريق خلال الميركاتو الشتوي ولكنه هو من سيحدد تلك الصفقات ويختارها بنفسه.

وتابع أن سيقرر خلال الفترة المقبلة الأسماء التي يرغب في التعاقد معها لتدعيم صفوف الفريق .

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وفي سياق آخر كشف البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر عن الأسباب التي أدت لاختيار اللاعبين محمود علاء نجم الاتحاد السكندري وعبد الله جمعة لاعب الزمالك واستبعاد كريم فؤاد الظهير الأيمن للنادي الأهلي.

وقال فيتوريا في المؤتمر الصحفي " الرسالة التي أريد إرسالها للاعبين أن المنتخب مفتوح لأي لاعب".

وتابع " محمود علاء لديه خبرة وشارك من قبل مع منتخب مصر وكذلك عبد الله جمعة، سنه صغيرًا وهو ما يوضح أن المنتخب يفتح أبوابه لضم لاعبين صغار حسب الظروف المتاحة.

وأضاف" كريم فؤاد لعب مباراة واحدة أساسيًا ولكن عبد الله جمعة شارك في مباراتين".

وعن انضمام زيكو ،أجاب" رأيته وكان لاعب جيد وهو بالنسبة لنادي صاعد من دوري القسم الثاني تعتبر رسالة للاعبين، أن أي لاعب سيرى فيه شيء جيد سيتم انضمامه.


وأعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا عن قائمة الفريق لمعسكر شهر نوفمبر و الذي ينطلق في الفترة من ٧ إلى ١٨ ويتخلله ودية أمام بلجيكا يوم ١٨ نوفمبر الجاري.

وتم الاتفاق على إقامة المعسكر على فترتين الأولى من ٧ إلى ١١ والفترة الثانية من ١٣ إلى ١٨ نوفمبر  وجاءت قائمة اللاعبين للفترة الأولى  كالتالي :

محمد الشناوي (الأهلي)
محمد عواد (زمالك)
محمود جاد (المصري)
عمر جابر  (زمالك)
أكرم توفيق (الأهلي)
محمود متولي (الأهلي)
باهر المحمدي (اسماعيلي)
حسام عبد المجيد (زمالك)
محمود علاء (اتحاد)
حسين السيد (المصري)
عبد الله جمعة (زمالك)
حمدي فتحي (الأهلي )
مروان عطية (اتحاد السكندري)
إمام عاشور (زمالك)
محمود حمادة (فاركو)
محمد مجدي قفشة (الأهلي)
عمرو عماد السيسي (زمالك)
أحمد سيد زيزو (زمالك)
طاهر محمد طاهر (الأهلي)
أحمد عبد القادر (الأهلي)
مصطفي عبد الرءوف "زيكو" (حرس الحدود)
مروان حمدي (المصري)
محمد شريف (الأهلي)
أحمد  ياسر ريان (سيراميكا)

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