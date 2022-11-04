قرار حاسم من الأهلي بشأن محمد شريف وخطة كولر للفترة المقبلة

كشف الإعلامي محمد شبانة، أن النادي الأهلي يستعد في الوقت الحالي لتجديد عقد محمد شريف مع الفريق.

وتابع محمد شبانة في تصريحات تليفزيونية لبرنامجه بوكس تو بوكس المذاع على فضائية ETC، الأهلي لديه لاعبين ستنتهي عقودهم في الموسم القادم.



وأضاف شبانة، شركة الكرة أعطت الضوء الأخضر لأمير توفيق ولجنة التعاقدات من أجل التجديد عقد محمد شريف.

وقال: كولر سيأخذ إجازة لمدة أسبوع حيث يسافر سويسرا لرؤية أسرته، في فترة التوقف الدولي.

وأتم شبانة، كولر طلب خوض مباراة ودية قبل مواجهة المقاولون العرب في الكأس يوم 26 نوفمبر، من الممكن أن يكون يوم الاثنين المقبل، ثم سيمنح اللاعبين إجازة قبل مباراة المقاولون العرب.

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