عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزيرة المالية الكندية تحذر من ركود العام المقبل

صدى البلد

 خصصت الحكومة الكندية اليوم /الخميس/، إنفاقًا جديدًا بالمليارات لدعم العمال ذوي الدخل المنخفض وتقنيات الطاقة النظيفة من بين إجراءات أخرى، وفقا لوزيرة المالية الكندية، التي حذرت من ركود في العام المقبل.


وفي بيان الخريف الذي قدمته وزيرة المالية كريستيا فريلاند في مجلس العموم اليوم، إلى جانب مشروع قانون لتنفيذه، يتضمن تدابير جديدة لتحفيز الاستثمار في الطاقة النظيفة ومساعدة الكنديين الذين يكافحون لمواكبة ارتفاع تكاليف المعيشة.


وبشكل عام، تقترح الميزانية المصغرة إنفاقًا جديدًا متواضعًا نسبيًا وسط ضغط سياسي متزايد لإظهار ضبط النفس بعد الإنفاق الهائل في حقبة الوباء.


كما تعهدت الوزيرة الكندية ببعض تدابير القدرة على تحمل التكاليف، مثل الإلغاء الدائم لرسوم الفائدة الفيدرالية على قروض الطلاب وتجديد مزايا العمال الكنديين بحيث يمكن للأشخاص المؤهلين لها في العام السابق الحصول على سلفة بدلاً من الانتظار لتقديم إقراراتهم الضريبية.


ويقع بنك كندا في خضم واحدة من أقوى حملات التشديد الإقتصادي على الإطلاق، حيث يتطلع إلى إبطاء ارتفاع الأسعار بوتيرة لم نشهدها منذ أربعة عقود. انخفض معدل التضخم خلال الأشهر الثلاثة الماضية إلى 6.9% في سبتمبر من 8.1% في يونيو.


وقالت فريلاند إن التحديث حقق توازناً بين "المسؤولية المالية" وتقديم الدعم لمن تضرروا بشدة من الارتفاع السريع في الأسعار.

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اشتر بسرعة الجرام بـ789 جنيها .. مفاجأة في أسعار الذهب الآن

كولر يطالب برحيل 5 لاعبين من الأهلي ولجنة التخطيط ترفض

الأهلي يواصل التوهج عالميًا .. المارد الأحمر حديث السوشيال ميديا دوليًا

تفاصيل اكتشاف نفق محفور في الصخر على عمق 13 مترا بالإسكندرية.. فيديو

عقب التعادل أمام انبي .. موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري المصري والقنوات الناقلة

أنا قررت | تعليق تامر أمين على رجوع شيرين لمنزلها .. فيديو

أحمد حلمي ينشر فيديو طريف له.. ومتابعون: أي الضحك ده

اكتشف خداعه .. لماذا توقف الفنان أحمد العوضي عن التواصل مع صاحب واقعة الكشري؟

ترشيحاتنا

تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم.. فيديو

غاز الضحك ينتشر بالمغرب والسلطات تلاحقه.. ما القصة؟

يقارب الـ25 جنيها.. تعرف على سعر الدولار في تعاملات اليوم

إجلاء الآلاف من منازلهم في أستراليا بعد تحذيرات من فيضانات عارمة

الأوقاف تحدد خطبة الجمعة اليوم عن السلام وتفتتح 22 مسجدا

بالخطوات| رابط موقع دعم مصر لتحديث بيانات البطاقة التموينية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان لافت.. ياسمين الخطيب تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة| شاهد

الشفق الوردي .. سر تغيير لون السماء للون البنفسجي

في عيد ميلاده .. ماذا قدم محمد حماقي قبل نجاح ألبوم خلينا نعيش؟

اكتشف خداعه .. لماذا توقف الفنان أحمد العوضي عن التواصل مع صاحب واقعة الكشري؟

فيديو

هل وباء الكوليرا منتشر في عدة محافظات مصرية ؟ مجلس الوزراء يرد "فيديوجراف"

بطولة أم في طنطا.. رمت نفسها وسط النار لتنقذ أولادها الثلاثة.. فيديو

بيان عاجل في منزلها.. نقيب الموسيقيين يؤكد خروج شيرين عبدالوهاب من المستشفى

حكاية خطوبة صاحب واقعة محل الكشري ومذيعة داخل الاستوديو ..فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

نموذج مصري لقمة المناخ

ولاء عزيز

ثقافة العمل التطوعي في مصر.. الوجه الآخر للحقيقة

مايكل عياد

سري جدا إلى ملك

نهى زكريا

لماذا مصر الآن !

إبراهيم الشاذلى

الملاذ والأمل والملجأ للحيود المرجانية في العالم

هبة مصطفى

صناعة بهجة وطن

د. محمد محمد داود

آفاق الأمن فى الإسلام

د نورهان موسى

المؤتمر الاقتصادي: كشف حساب وحوار بناء

اﻟﻤﺰﻳﺪ