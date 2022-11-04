المستشفيات التعليمية تعلن عن أولى حركات النيابة لممارسي العلاج الطبيعي

أعلنت اليوم الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية عن أول حركة نيابة مستقلة للمارسى العلاج الطبيعى من المكلفين بوزارة الصحة بالتخصصات المختلفة للعمل كطبيب مقيم على سبيل الندب للتدريب ، وذلك طبقا للقواعد والشروط المنظمة لذلك ، وحسب احتياج مستشفيات ومعاهد الهيئة طبقا للتخصصات التى تمنح درجة الدكتوراة بكليات العلاج الطبيعى، حتى يتسنى لهم الترشح لوظيفة زميل مساعد تعليمى من بين ممارسى العلاج الطبيعى المقيمين.

وصرح أ. د. محمد فوزى السودة رئيس الهيئة بأنه انطلاقا من دور الهيئة الريادي فى التدريب والتعليم الطبى المستمر، ونجاح الهيئة فى الإعلان عن حركة نيابة مستقلة خاصة بها للأطباء المقيمين بكافة التخصصات الطبية ، جاء التفكير فى إصدار حركات نيابة مستقلة للتخصصات الغير مدرجة بها والتى تعانى من نقص بالكوادر البشرية ، وبدأنا بحركات النيابة لأطباء الأسنان منذ عامين.

ويأتى الإعلان عن حركة النيابة لممارسى العلاج الطبيعى لتوفير كوادر متخصصة فى هذا المجال قادرون على مواجهة التحديات بعد تدريبهم على أيدى أساتذة متخصصين فى كل التخصصات الطبية المعلنة ، ويشترط أن يكون المتقدم مكلف بأحد الجهات بوزارة الصحة ، ولم يمضى على تاريخ استلامه التكليف أكثر من عامين ، على أن تكون مدة النيابة ٥ سنوات على سبيل الندب للتدريب من الجهة المكلف بها ، وذلك طبقا للاحتياجات والأماكن المتاحة بوحدات الهيئة ، ويشترط أن يكون التقدير العام للمتقدم (جيد جدا) وتقدير مادة التخصص (جيد جدا) ، ويمكن للمتقدم خلال فترة النيابة الترشح لدراسة الماجستير فى تخصص النيابة ، ويجوز مد فترة النيابة لمدة عام بحد أقصى فى حالة عدم حصوله على الماجستير.

وأضاف أ. د. وائل الدرندلى نائب رئيس الهيئة للشئون الفنية بأن التخصصات المطلوبة هي العظام ، الأطفال ، المخ والأعصاب ، الجراحة العامة ، الباطنة ، النساء والتوليد ، العلوم الأساسية والميكانيكا الحيوية ، ويمكن للمتقدم اختيار التخصص طبقا للشروط المعلنة واحتياجات وحدات الهيئة من هذه التخصصات.

وأفاد د. باسم خليفة منسق العلاج الطبيعي بالهيئة بأنه سيتم فتح باب التقديم اعتبارا من يوم الأحد ٦ / ١١ ولمدة شهر طبقا للجداول المعلنة على موقع الهيئة وصفحتها الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي ، حيث سيتم تخصيص الأسبوع الأول للحاصلين على مجموع ٩٥ % فأكثر ، والأسبوع الثانى للحاصلين على مجموع من ٨٥ وحتى ٩٥ % ، والأسبوع الثالث للحاصلين على تقدير عام جيد جدا لأقل من ٨٥ % ، أما الأسبوع الرابع فيكون للمتخلفين عن التقدم بجميع المراحل وينتهى فى ١ / ١٢ / ٢٠٢٢ ، على أن يتم التقدم بمقر رئاسة الهيئة بشارع القصر العينى بالقاهرة.