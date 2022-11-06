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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الفيلم المصري "شرف" يحصل على جائزة مهرجان قرطاچ

فيلم شرف
فيلم شرف

حصل فيلم “شرف” على جائزة مهرجان قرطاج، كما حصل الفيلم المصري شرف على جائزة أفضل سيناريو.
 

ويتناول الفيلم قصة الشاب "شرف" المفعم بالبراءة والطيبة، والذي يدخل السجن بعد جريمة قتل ارتكبها دفاعًا عن النفس، وفي عالم السجن يغوص "شرف" في أعماق شخصيته، ويتضح له أن السجن يستنسخ النظام الطبقي الموجود خارجه، والفيلم مقتبس من رواية الكاتب صنع الله إبراهيم الشهيرة التي تحمل نفس الاسم.

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هالة صدقي: مهرجان قرطاج عريق .. والتكريم فيه ليس سهلا

يذكر أن علقت الفنانة هالة صدقي على تكريمها في مهرجان أيام قرطاج بتونس، من جانب وزيرة الثقافة التونسية، قائلة: "تكريم مهم لأن مهرجان قرطاج يعتبر من أهم وأعرق المهرجانات العربية عمره 33 سنة، ومسألة التكريم فيه ليست سهلة على الإطلاق، وبالتالي فأنا سعيدة للغاية".

وأضافت صدقي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي، مقدمة برنامج "في المساء مع قصواء" على قناة CBC: "حضرت حفل الافتتاح ولم أحضر فعاليات المؤتمر بالكامل لأني مشغولة بتصوير مسلسل العمدة مع المخرج محمد سامي، ومحمد رمضان وزينة ومي كساب وإيمان العاصي".

وتابعت: "أشكر إدارة المهرجان على الإدارة، وما حدث تكريم للفن المصري، فهذه الجائزة مهداة للفن المصري والسينما المصرية، وأتمنى عودة صناعة السينما بقوتها في الشرق الأوسط".

شرف مهرجان قرطاج جائزة مهرجان قرطاج وزيرة الثقافة التونسية الفنانة هالة صدقي

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