جامعة دمياط تفوز بمشروع بحثى لتنمية ساحل البحر أمام رأس البر

فاز فريق بحثى برئاسة الدكتور هشام مصطفي الأسمر الأستاذ المتفرغ بقسم الجيولوجيا بكلية العلوم بجامعة دمياط فى المسابقة التى أطلقتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمى لتمويل عدد من المشروعات تحت مسمى التمويل الأخضر، وذلك بمناسبة انعقاد مؤتمر المناخ COP27 من أجل التكيف مع المناخ وصون الطبيعة فيما عرف بإسم ASRT Green Fund

كانت جامعة دمياط تقدمت في 20 يوليو 2022 بمشروع ضمن المسابقة التي أشرفت عليها أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بعنوان:

Sustainable Development of the Coastal zone between Ras El Bar and Damietta Harbor in response to sea-level rise and climatic changes

بمعنى التنمية المستدامة للمنطقة الساحلية بين رأس البر و ميناء دمياط لدراسة ارتفاع مستوي سطح البحر والتغيرات المناخية

للباحث الرئيس الأستاذ الدكتور هشام مصطفي الأسمر.

ومر المشروع بكل مراحل التقييم حيث تلقت أكاديمية البحث العلمى في البداية ٤٧١ مقترحا تم قبول ١٧٦ مقترحا منهم بصفة أولية، ثم بالعرض على اللجان الفنية تم تصفيتهم إلي ٩٤ مقترحا، وبعد إجراء المقابلات الشخصية تم اختيار ٤٣ مشروعا تمثل ١٧ جامعة حكومية وخاصة و ٧ معاهد بحثية وشركة خاصة بإجمالي تمويل ٦٦ مليون جنيه.

وتسلم الدكتور هشام الأسمر عقد المشروع في لقاء جرى أمس مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محمد أيمن عاشور، خلال استقباله الفائزين في المسابقة بمقر الوزارة بالتجمع الخامس.

و يبدأ فريق العمل في هذا المشروع بتكوين أول مجموعة تضم الخبراء من الجامعة ومن معهد دراسات وبحوث الشواطيء من التنفيذيين والراصدين للبيانات الساحلية ومن المستفيدين في ميناء دمياط بالإضافة الي خبراء في مجالات تطبيقات صور الأقمار الصناعية بالهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء وخبراء من جامعتي حلوان والمنصورة.

وتم تحديد ٢٨ مهمة بحثية ضمن المشروع سوف يتم إنجازها، وتم تقسيم هذه المهام علي ٦ مجموعات عمل، و كل مجموعة ستعمل بصورة مستقلة تماما لتوفير حرية العمل وتسهيل المتابعة.

وأعرب الدكتور السيد محمد دعدور رئيس جامعة دمياط عن تمنياته بكل التوفيق لفريق البحث الذى يرأسه الدكتور هشام الأسمر، ولكل العلماء و الخبراء و الباحثين المجتهدين بالجامعة.