جامعة دمياط تشارك بمشروع بمؤتمر المناخ بجناح وزارة التعليم العالي

شاركت جامعة دمياط باختيار أحد مشروعاتها البحثية للمشاركة فى مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخى المنعقد هذا العام فى مدينة شرم الشيخ، وتم اختيار المشروع بمعرفة اللجنة المشكلة لهذا الغرض و يتناول تأثيرات التغير المناخى فى تنوع الطيور و هجرتها بالمناطق الساحلية.

المشروع من إعداد الدكتور بسمة شتا الأستاذ المساعد بكلية العلوم، وسيعرض المشروع فى "المنطقة الخضراء" فى الساحات المخصصة لانعقاد المؤتمر بمدينة شرم الشيخ.

و تقدم الدكتور السيد محمد دعدور رئيس الجامعة بأطيب التهانى للدكتور بسمة شتا إحدى شباب العلماء الواعدات بالجامعة و لجميع المنتسبين للجامعة لمشاركة الجامعة الفعالة فى هذا الحدث العالمى و بحضور زعماء العالم، و بخاصة أن مشروعات معرض وزارة التعليم العالى والبحث العلمى المقبولة للمشاركة و المقدمة من الجامعات أعدادها محدودة و تبلغ إثنتى عشر، إضافة إلى المشروعات المقبولة من أكاديمية البحث العلمى، و هذا المعرض خاص بمشروعات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فقط و لا علاقة له بمعارض المؤسسات الحكومية الموقرة الأخرى، و تتمنى الجامعة كل التوفيق للباحثة فى المؤتمر.