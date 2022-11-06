خبير طاقة: مصر تمتلك فرصة قوية في إنتاج الهيدروجين الأخضر.. فيديو

قال الدكتور محمد الصاوي، الخبير الدولي في مجال الطاقة، إن مصر يجب أن تتبنى الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، لأن هذا من شأنه أن يقلل من الانبعاثات الكربونية، مشيرًا إلى أن مصر تتمتع بفترة كبيرة من ظهور الشمس، وهذا يسهل بصورة كبيرة في انتاج الطاقة المتجددة.

وتابع "الصاوي"، خلال حواره مع الإعلاميان نشأت الديهي وعمرو عبد الحميد، ببرنامج "المشهد"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الأحد، أن أوروبا تسعى لاستيراد الهدروجين الأخضر الذي ينتج من فصل الهيدرجين عن الأوكسجين من المياه، مشيرًا إلى أن تكنولوجيا إنتاج الهيدروجين الأخضر متوفرة ولكن التحرك في هذا المجال ما زال بطيئًا، ورغم ذلك هناك فرصة قوية لمصر في قيادة العالم في هذا المجال.

ولفت إلى أن ألمانيا قامت بتعجيل استراتيجيتها لتحويل الكهرباء بالكامل لمتجددة من عام2050 لـ2035، بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، مشددًا على ضرورة أن تقوم مصر بتعجيل هذا استراتيجية التحول للطاقة المتجددة، لتقليل من الأزمة الاقتصادية الخاصة باستيراد المواد البترولية، خاصة مع وجود أزمة في الدولار.