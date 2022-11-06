ابتكروا تطبيقا وموقعا إلكترونيا بثلاث لغات|طلاب "المبدعين" بالأهرام نجوم مصرية في cop27

نجحت مجموعة من طلاب مبادرة "حاضنة المبدعين"، التي أطلقتها جريدة الأهرام قبل شهور، وتضم مجموعة من طلاب كليات الإعلام والفنون التطبيقية، يمثلون عددا من الجامعات المصرية، فى ابتكار تطبيق إلكتروني متطور، لتغطية فعاليات الدورة 27 لقمة المناخ.

الطلاب ورئيس تحرير الأهرام

تطبيق لتغطية قمة المناخ

ويستهدف التطبيق الجديد، الذى يمكن الوصول إليه بسهولة عبر متاجر التطبيقات المختلفة على الهواتف المحمولة، تغطية فعاليات المؤتمر بثلاث لغات حية، إلى جانب موقع إلكتروني، يتضمن سلسلة من حملات التوعية بقضية المناخ، باستخدام مجموعة من الوسائط المختلفة، إلى جانب نقل حي لفعاليات القمة.

وقال الكاتب الصحفى علاء ثابت رئيس تحرير الأهرام، إن مجموعة الطلاب الذين نجحوا فى ابتكار هذا التطبيق، ينتمون إلى فكرة «حاضنة المبدعين» التي أطلقتها جريدة الأهرام خلال الفترة الأخيرة، لرعاية ودعم الموهوبين علميًا في مختلف الجامعات المصرية، مشيرا إلى أن هذه الفكرة النوعية، حظيت منذ بدايتها بدعم كبير ورعاية كاملة من المهندس عبدالصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، تحت إشراف الدكتورة سلوى محمود، رئيس قسم الإعلان بكلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان، وأحمد رمضان ومريم أشرف من جامعة الأهرام الكندية.

وتعكس فكرة الحاضنة التى أطلقها قبل شهور، الكاتب الصحفي علاء ثابت رئيس تحرير الأهرام، ما توليه الدولة من رعاية ودعم للشباب الواعد الموهوب فى مختلف المجالات، ودعم شباب المبدعين والمبتكرين، من أصحاب المواهب والأفكار الخلاقة، وتأهيلهم حتى يكونوا عنصرا فاعلا، ويمثلوا إضافة حقيقية فى عملية البناء والتنمية في مصر، داعيًا فى هذا السياق، الى أهمية العمل على الاستعانة بطاقات تلك الفئة من الشباب المبدع، فى وضع رؤى وتصورات مبتكرة حيال العديد من القضايا الملحة.

وأطلقت جريدة الأهرام مؤخرا فكرة حاضنة المبدعين الشباب، للتدريب فى جريدة الأهرام، لمدة ثلاثة أشهر خلال فترة الإجازة الصيفية، وهي الفكرة التي حظيت بدعم كبير من الهيئة الوطنية للصحافة، قبل أن تنتهي في تجربتها الأولى وبالتزامن مع انطلاق قمة المناخ، وقال ثابت، إن التطبيق الإلكتروني، الذي خرج في صورة مبهرة، كان تتويجًا لعمل متواصل، انتهى في وقت سابق، إلى تصميم هؤلاء الطلاب الموهوبين عددا من الصفحات الإضافية، على موقع تغطية أحداث COP 27، وتنفيذ عدد من حملات التوعية، التى تتضمن تقارير وأفلاما وثائقية، من المزمع أن تخرج للنور خلال الفترة المقبلة.

الطلاب داخل الوطنية للصحافة

مبادرة حضانة المبدعين

وقالت الدكتورة سلوى محمود، رئيسة قسم الإعلان بكلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان، إن مبادرة حاضنة المبدعين التي أطلقتها جريدة الأهرام، تتوافق إلى حد كبير، مع أهداف الجامعات المصرية، التي تعمل خلال الفترة الأخيرة، من أجل تأهيل الشباب لسوق العمل، وتنمية مهاراتهم الذاتية، مشيرة إلى أن تفعيل حاضنة الابداع، عبر توفير فرص للتدريب بجريدة الأهرام، تمثل خطوة عملية لتطوير شباب المبدعين، وتأهيلهم لسوق العمل، عبر فريق تدريبي يترأسه رئيس تحرير الأهرام، تم اختياره بعناية، لتقديم الدعم اللازم لهؤلاء الطلاب.

وقالت الدكتور سلوى محمود إن جريدة الأهرام لم تدخر جهدا، في تذليل كل الصعوبات التي واجهت هؤلاء الشباب، وتشجيعهم المستمر، حتى انتهوا إلى هذا الإنجاز الكبير، بتصميم وتنفيذ موبايل ابليكيشن وويب سايت لقمة المناخ، تتويجًا لفترة التدريب داخل الأهرام.

وثمنت الدكتورة سلوى محمود، الدعم الكبير الذي حظي به هؤلاء الشباب، من رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، المهندس عبد الصادق الشوربجى، الذى أعلن منذ فترة تبني الهيئة للمبدعين من الشباب، المنتمين لحاضنة الابداع، للتدريب بجريدة الأهرام، وأبدى إعحابه بإنتاجهم المتميز، مشددا على ضرورة منحهم الفرصة كاملة تحت مظلة الهيئة الوطنية للصحافة.

ويقول أحمد رمضان، بالجامعة الكندية، وأحد أفراد فريق حاضنة الإبداع، إن فترة التدريب التي تلقاها الطلاب بجريدة الأهرام، كانت مثمرة للغاية، قبل أن تنتهي إلى إنجاز مجموعة مِن الأفكار التى تتناسب مع الحدث الأهم الذى تتجه انظار العالم له مؤتمر قمة المناخ cop27 مشيرا الى أن انطلاق العمل وظهوره بتلك الصورة اللائقة، يؤكد قدرة الشباب فى مصر، على الابتكار والتعامل مع تكنولوجيا المستقبل.