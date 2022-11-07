عاجل
نشرة المرأة..عادة شائعة يقوم بها الرجال خطرها أكبر مما نعتقد.. وتعرف على أول علامة للإصابة بـ كورونا لقائدى السيارات..الحبس 3 أشهر وغرامة 4000 جنيه عقوبة تعطيل حركة المرور البحيرة .. مسن يستغيث بوزارة الصحة لعلاجه من "ورم فى المخ" أخبار التوك شو..أحمد موسى: 113 رئيساً وملكا في شرم الشيخ للمشاركة بقمة المناخ..أبو العينين: العاصمة الإدارية الجديدة تمثل 3 أضعاف القاهرة أخبار التعليم| استمرار تساقط شهب الثوريات الليلة والقمر يعيق مشاهدتها.. أكاديمية البحث العلمي تعلن فتح باب التقدم لمشروعات التخرج
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

على أرض البحر الأحمر.. حكاية أقدم نص مكتوب باللغة المصرية القديمة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

كما عودتنا محافظة البحر الأحمر بأنها دائما متميزة وكثيرا ما تنفرد دونا عن غيرها بمميزات هى الأولى والأقدم على الإطلاق، هذه المحافظة التى كانت تمتد حدودها الإدارية الشمالية إلى وقت قريب حتى جبل "عتاقة" بمحافظة السويس.

حملات تموينية على الأسواق والمخابز بمدينة رأس غارب

الكشف على 319 مواطنا خلال قافلة طبية شاملة بمدينة القصير

تداول 24 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

فوائد مذهلة لـ لبن الجمال.. القضاء على أمراض السكر والكبد والسرطان الأبرز

27 ألف سائح يصلون الغردقة ومرسى علم اليوم

فصل الكهرباء عن مناطق في الغردقة.. اعرف الأماكن والمواعيد

الغردقة تستقبل أولى رحلات بولندا بعد انقطاع بسبب جائحة كورونا

غدا.. انطلاق القوافل العلاجية التابعة لمبادرة حياة كريمة بالبحر الأحمر

وداخل هذه الحدود وتحديدا فى منطقة "الجرف" شمال مدينة رأس غارب، تم إكتشاف أكثر من (40 بردية) من أقدم البرديات التى تم الكشف عنها حتى الآن، مكتوبة باللغة "اليهروغليفية" المختصرة بالعلامات الخالية من التفاصيل يرجع بعضها إلى العام السابع والعشرين من حكم الملك "خوفو" من الأسرة الرابعة، جاء ذلك ضمن الكشف الأثرى الكبير فى 13/4/2013 .

 

يقول الؤرخ صالح سليمان الرشندى حين عثرت البعثة الفرنسية على أقدم ميناء على البحر الأحمر منذ العصور الفرعونية عمرة يقدر بـ 4500 سنة، وصف عالم الآثار "زاهى حواس" هذا الحدث (بأم اكتشافات القرن الـ 21)، وتم نقل البرديات إلى متحف السويس إلى أن تم عرضها بالمتحف المصرى لأول مرة يوم الخميس 14 يوليو 2016

 

 وقال "سيد محفوظ" مسؤول الفريق المصري في البعثة الفرنسية المصرية المشتركة التي عثرت على البرديات إنها "أقدم نص مكتوب باللغة المصرية القديمة"، ومجمل ماتم العثور علية من برديات فى هذا المكان يصل إلى (ألف بردية) حسب تصريح "محمد عثمان" مدير المتحف المصرى.

وتابع الرشندى توضح البرديات المكتشفة أن فريق العمل الذى كان يعمل فى هذا الموقع هو نفسه الذى عمل فى بناء الهرم الأكبر .....، مما يشير إلى القدرة العالية للجهاز الإدارى فى عهد الملك خوفو ومدى ارتباطها بالسلطة المركزية في الجيزة، ومن أهم هذه البرديات بردية تخص أحد كبار الموظفين ويدعى "مرر" تحكى يوميات فريق العمل الذى كان يقوم بنقل كتل الحجر الجيرى من محاجر طرة على الضفة الشرقية للنيل إلى هرم خوفو عبر نهر النيل وقنواته، وهو ما يؤكد أن الهرم بناه المصريون القدماء وينفى كل الادعاءات التى تشكك فى ذلك، فالوثيقة البردية وأضاف تعتبر مصدرا تاريخيا موثوقا لأنها عاصرت الأحداث وكشفت تفاصيلها، ومن بين أهم هذه البرديات أيضا واحدة يظهر فيها بوضوح وبخط هيروغليفى مختصر تعداد الماشية رقم 13 فى عهد الملك خوفو والذى كان يتم مرة كل عامين، بمعنى أن الماشية تم تعدادها 13 مرة فترة حكم هذا الملك، فإذا ضربت هذه المرات فى عامين تعطينا 26 عام، بما يعنى أن حكم هذا الملك امتد لنحو 26 عام وهو أمر لم يكن معروفاً قبل هذا الإكتشاف.

واشار الرشندى  تقدم هذه البرديات نظرة رائعة للحياة الخاصة بالقدماء المصريين خلال فترة حكم الملك خوفو، منها تقارير شهرية تسجل فيها عدد العاملين فى الميناء وتفاصيل حياتهم اليومية، وكيفية توفير الخبز والنبيذ للعمال الذين كانوا يتوجهون إلى الخارج عبر الميناء المكتشف، كما وجدت الكثير من الوثائق لأناس شاهدوا عملية بناء هرم خوفو بأم أعينهم، لكن للأسف لم يكتبوا إلا عن مهامهم فقط ولم يشرحو لنا كيف تمت عملية بناء الهرم نفسها، فتحدثت البرديات عن عملية نقل الأحجار إلى موقع الهرم فقط، وأضافوا بعض التفاصيل توضح كم الإيرادات التي كانت ترسلها الأقاليم المصرية المختلفة لإطعام عمال بناء الهرم ودفع أجورهم، وكانت الإيرادات تكتب باللون الأحمر ويكتب ما صرف للعمال باللون الاسود.

 

 

البحر الأحمر اقدم بردية القدماء المصريين حضارة القدماء المصريين المتحف المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1405 للجرام.. سعر الذهب اليوم في مصر على مستوى جميع الأعيرة

محمد صلاح يقلص الفارق مع هالاند.. ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

شاهد .. الفيديو المحذوف لـ عمر كمال و طليقة احمد الفيشاوى

الحق اشتري الجرام يبدأ من 819 جنيها.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن

مطعم بالتجمع الخامس.. كواليس صورة ياسمين صبري وأحمد أبو هشيمة أمس.. خاص

قرار عاجل من التعليم بشأن عدد حصص الصفوف الثلاثة الأولى بالمدارس الابتدائية

فرمان من كولر | الأهلي ينسحب من الصفقة المنتظرة

انهيار ملحوظ في أسعار النفط عالميا

ترشيحاتنا

الحكم على المتهم بقتل الطالبة سلمى بهجت .. اليوم

غيرت السماء للون الدم.. تفاصيل عاصفة جيومغناطيسية كادت تبيد الأرض

أخبار الفن| فنان شهير يهاجم عامل النظافة بواقعة كشري التحرير.. فيديو محذوف لـ عمر كمال وطليقة الفيشاوي

إكليل الجبل.. علاج سحري لأمراض السرطان والإمساك وقرحة المعدة فما هو؟

أرخص 5 سيارات دفع رباعي جديدة في عمان | صور

لقائدى السيارات..الحبس 3 أشهر وغرامة 4000 جنيه عقوبة تعطيل حركة المرور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة..عادة شائعة يقوم بها الرجال خطرها أكبر مما نعتقد.. وتعرف على أول علامة للإصابة بـ كورونا

مشروب شائع.. كوب منه يوميا يحميك من الإصابة بالسكري

خصوبتك في خطر.. عادة شائعة يقوم بها الرجال خطرها أكبر مما نعتقد

الجميع يتجاهلها.. تعرف على أول علامة للإصابة بـ كورونا

فيديو

بيكتبوا اسمك بالقلم الرصاص.. ياسمين عز ترد على هجوم مايان السيد

بعد المطرب النقاش .. نجوم اشتغلوا نجارين ودليفري وصبي جزار

اقتحم لوكيشن التصوير.. مؤلف فيلم التاروت يروي تفاصيل طرد صاحب واقعة الكشري

آخرها في الهند.. مشاهد تحبس الأنفاس لانهيار جسور حول العالم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

مصر في القمة يا دعاة التخريب

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان "9"

كريمة أبو العينين

لأنها مصر

د.محمد داوود

حب الأوطان من الإيمان

هند عصام

مرنبيتاح .. الملك العجوز

إلهام أبو الفتح

قمة إنقاذ الأرض

سالي حجازي

حرب السوشيال ميديا

د جمال عبد ربه

الوطن.. البيت والمصير

اﻟﻤﺰﻳﺪ