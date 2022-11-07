مرتضى منصور: الزمالك سيلعب بالدرجة الرابعة في حالة رحيلي

أكد المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أن النادي يتعرض لحملة من أجل إسقاطه، في ظل الأزمات التي تمر بها القلعة البيضاء.

وقال مرتضى منصور في تصريحات تلفزيونية: "الزمالك يعاني من الحجز على جميع أرصدته بالبنوك، وليس حسابا واحدا في أحد البنوك كما يتحدث البعض، لذلك فإن النادي في أزمة".

وأضاف: "قمت بصرف مستحقات اللاعبين وعمال النادي، لأنهم عامل أساسي بالنادي، وهذا حقهم مقابل العمل، وهم يعملون بنادي الزمالك وليس لدى مرتضى منصور".

وواصل: "الجميع لديهم هدف واحد هو وقوع مرتضى منصور ورحيله، وإذا رحلت، سيشارك الفريق بالدرجة الرابعة".

وأردف مرتضى: "أتمنى أن يتم حل الأزمة المالية بالزمالك، وأن يتم صرف مستحقات العاملين بالنادي الشهر المقبل بدون أزمة مجددا".

وأكمل "رفض الظهور بقناة الزمالك جاء بسبب مؤتمر المناخ المقام بمصر، لذلك قررت تأجيل ظهوري عبر قناة النادي"



وأتم: "من الممكن، أن أتواجد بقناة الزمالك يوم الخميس المقبل، لمواصلة كشف الحقائق الخاصة بالنادي، وفساد ممدوح عباس رئيس الزمالك الأسبق".

ويعيش نادي الزمالك فترة عصيبة على وقع الأزمة المالية التي جاءت نتيجة الحكم بالحجز على أرصدة النادي لصالح رئيسه الأسبق ممدوح عباس.

