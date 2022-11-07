صفقات يناير | اجتماع عاجل في الزمالك مع فيريرا

أكد الإعلامي محمد فاروق أن مجلس إدارة نادي الزمالك سيعقد اجتماعا مع البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للأبيض خلال الفترة القادمة من أجل حسم بعض الملفات الخاصة بالفريق.

وقال الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" :" الاجتماع ليس له علاقة بمصير المدرب خاصة بعد تردد أنباء وجود نيه في رحيله عقب التعادل مع إنبي في الدوري وخسارة لقب السوبر من الأهلي".

وتابع:"الاجتماع سيكون بشأن اختياجات الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة ومدى رغبة المدير الفني في الاستغناء عن بعض العناصر المتواجدة بالفريق في الوقت الحالي".

وأضاف:" تتجه النيجة داخل نادي الزمالك إلى إبرام صفقة أوصفقتين خلال الميركاتو الشتوي القادم على حسب ما سيسفر عنه الاجتماع مع المدير الفني".