اجتماع هام في الزمالك مع فيريرا لحسم صفقات يناير.. فيديو

أكد الإعلامي محمد فاروق أن مجلس إدارة نادي الزمالك سيعقد اجتماعا مع البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للأبيض خلال الفترة القادمة من أجل حسم بعض الملفات الخاصة بالفريق.

وقال الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" :" الاجتماع ليس له علاقة بمصير المدرب خاصة بعد تردد أنباء وجود نيه في رحيله عقب التعادل مع إنبي في الدوري وخسارة لقب السوبر من الأهلي".

وتابع: "الاجتماع سيكون بشأن احتياجات الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة ومدى رغبة المدير الفني في الاستغناء عن بعض العناصر المتواجدة بالفريق في الوقت الحالي".

وأضاف:" تتجه النتيجة داخل نادي الزمالك إلى إبرام صفقة أوصفقتين خلال الميركاتو الشتوي القادم على حسب ما سيسفر عنه الاجتماع مع المدير الفني".



القائمة المحلية

واختار روي فيتوريا 24 لاعبًا في القائمة المحلية، وهم كالتالي:

محمد الشناوي (الأهلي)

محمد عواد (زمالك)

محمود جاد (المصري)

عمر جابر (زمالك)

أكرم توفيق (الأهلي)

محمود متولي (الأهلي)

باهر المحمدي (اسماعيلي)

حسام عبد المجيد (زمالك)

محمود علاء (اتحاد)

حسين السيد (المصري)

عبد الله جمعة (زمالك)

حمدي فتحي (الأهلي )

مروان عطية (اتحاد السكندري)

إمام عاشور (زمالك)

محمود حمادة (فاركو)

محمد مجدي قفشة (الأهلي)

عمرو عماد السيسي (زمالك)

أحمد سيد زيزو (زمالك)

طاهر محمد طاهر (الأهلي)

أحمد عبد القادر (الأهلي)

مصطفي عبد الرءوف "زيكو" (حرس الحدود)

مروان حمدي (المصري)

محمد شريف (الأهلي)

أحمد ياسر ريان (سيراميكا).