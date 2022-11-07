الأهلي يدخل بقوة لحسم صفقة بوبو| والزمالك يؤمن بقاء إمام عاشور.. فيديو

كشف الإعلامي محمد شبانة، عن دخول النادي الأهلي بقوة في صفقة لاعب فيوتشر، محمد رضا بوبو.

وتابع محمد شبانة في تصريحات تليفزيونية لبرنامجه بوكس تو بوكس المذاع على فضائية ETC، الأهلي يجهز بقوة لضم محمد رضا بوبو، مقابل لاعبين وإعارات ومبلغ مالي، وهناك كلام قوي جدًا ليكون "بوبو" رابع وسط الملعب إلى جانب حمدي فتحي والسولية وديانج.

وأضاف شبانة، الزمالك يصر على عدم التفريط في إمام عاشور ويرغب في غلق ملف رحيل إمام عاشور ومستمر مع الزمالك، عقد إمام عاشور الذي وقعه مع لجنة حسين لبيب لم يوثق ولم يفعل، ولكن الزمالك مُصر على حسم هذا الأمر.

وأتم شبانة: تجدد حديث عن انضمام محمد صادق لنادي الزمالك والأمر تجدد في الوقت الحالي مع ممثلين اللاعب.

مشاركة ديانج في التدريبات..

شارك أليو ديانج، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في جزء من التدريبات الجماعية للفريق والتي أقيمت صباح اليوم الأحد على ملعب التتش بالجزيرة.

وأوضح الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق، أن ديانج في المرحلة الأخيرة من تنفيذ برنامجه التأهيلي والعلاجي من إصابة العضلة الخلفية.

وأشار طبيب الفريق إلى أن ديانج بدأ المشاركة تدريجيا في التدريبات الجماعية وذلك تمهيداً للانتظام في التدريبات الجماعية بشكل كامل.

وواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي تدريباته صباح اليوم الأحد على ملعب التتش بالجزيرة، وخاض اللاعبون تدريبات في الجيم استمرت نصف ساعة؛ تحت إشراف أندرياس أندويا مدرب الأحمال بالفريق، في حين أدى ثلاثي حراسة المرمى بالفريق؛ علي لطفي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف، تدريبات مكثفة تحت إشراف يانكون ميشيل، مدرب حراس المرمى.



وكان الفريق قد استأنف تدريباته صباح أمس السبت على ملعب التتش بالجزيرة بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون لمدة ٢٤ ساعة، عقب الفوز على الداخلية ٤-١ في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الأربعاء الماضي في منافسات الجولة الثالثة لبطولة دوري رابطة الأندية المصرية.