لقطة إمام عاشور السبب| رضا عبد العال يسخر من اختيار فيتوريا.. فيديو

أكد رضا عبد العال، محلل برنامج "البريمو"، أن طاهر محمد طاهر لاعب فريق الأهلي متواضع من الناحية الفنية من وجهة نظره، ولم يكن يستحق الانضمام لمنتخب مصر في معسكر نوفمبر الجاري مع البرتغالي روي فيتوريا.

وقال رضا عبد العال محلل برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق: "طاهر محمد طاهر متواضع فنيًّا مع فريق الأهلي ولم يقنعني فنيًّا منذ أن كان لاعبًا في فريق المقاولون العرب وقبل ارتداء الفانلة الحمراء".

وأضاف رضا عبد العال: "طاهر محمد طاهر لاعب فريق الأهلي انضم للمنتخب بسبب "ترقيصة" إمام عاشور في مباراة الزمالك بالسوبر المصري بالإمارات".

قائمة منتخب مصر



وأعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا عن قائمة الفريق لمعسكر شهر نوفمبر والذي ينطلق في الفترة من ٧ إلى ١٨، ويتخلله ودية أمام بلجيكا يوم ١٨ نوفمبر الجاري.

وقال روي فيتوريا في المؤتمر الصحفي الخاص بمعسكر نوفمبر: إنه يحاول دائمًا تقليل معدل الأعمار في قائمة منتخب مصر، وذلك لزيادة السرعات في المنتخب، واختار ضم اللاعبين الشباب في المنتخب عن اللاعبين كبار السن، وأن هذا هدفه في الفترة القادمة، وأضاف إنه يحاول دائمًا أن يضم لاعبين جدد لكي يشاهدهم عن قرب، بدلًا من مشاهدتهم فقط في المباريات.

ووفقًا لتصريحات فيتوريا فإنه عادة ما يحاول النزول بمعدل أعمار اللاعبين في منتخب مصر.

القائمة المحلية



واختار روي فيتوريا 24 لاعبًا في القائمة المحلية، وهم كالتالي:

محمد الشناوي (الأهلي)

محمد عواد (زمالك)

محمود جاد (المصري)

عمر جابر (زمالك)

أكرم توفيق (الأهلي)

محمود متولي (الأهلي)

باهر المحمدي (اسماعيلي)

حسام عبد المجيد (زمالك)

محمود علاء (اتحاد)

حسين السيد (المصري)

عبد الله جمعة (زمالك)

حمدي فتحي (الأهلي )

مروان عطية (اتحاد السكندري)

إمام عاشور (زمالك)

محمود حمادة (فاركو)

محمد مجدي قفشة (الأهلي)

عمرو عماد السيسي (زمالك)

أحمد سيد زيزو (زمالك)

طاهر محمد طاهر (الأهلي)

أحمد عبد القادر (الأهلي)

مصطفي عبد الرءوف "زيكو" (حرس الحدود)

مروان حمدي (المصري)

محمد شريف (الأهلي)

أحمد ياسر ريان (سيراميكا).