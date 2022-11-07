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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رد صادم من مرتضى منصور على أزمة إمام عاشور وغرامة كهربا.. فيديو

صدى البلد

صرح مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، بأن النادي يتعرض لحرب من البعض، حسب رأيه، مؤكدًا تأثر الأبيض بالسلب نتيجة الحجز على أرصدته في البنوك.

 

وقال مرتضى منصور، في تصريحات لبرنامج "الماتش" للإعلامي هاني حتحوت، عبر قناة "صدى البلد"، "الزمالك بيتحارب من البعض.. نعاني من الحجز على الأرصدة وهذا يؤثر على مسيرة النادي في الألعاب كافة".

 

وأردف قائلًا: "أرصدة الزمالك تم الحجز عليها، ولا نملك 10 حسابات أخرى كما تردد".

مستحقات اللاعبين..

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مرتضى منصور يوجه تحذيرا شديد اللهجة بسبب استمرار الحجز على خزينة الزمالك..فيديو

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كواليس إجتماع فيريرا وأمير مرتضى مع شيكابالا بعد الإصابة

وأشار رئيس الزمالك إلى أنه تم صرف مستحقات اللاعبين ومقدمات العقود، مضيفةً أنه "لا توجد مستحقات متأخرة (للاعبين)".

 

وأعرب منصور عن دعمه للجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، مؤكدًا أنه "لا توجد أي أزمة معه".

 

وقال منصور: "الحديث عن أزمة مع فيريرا بسبب عدم حصوله على مستحقاته وراتبه الشهري «عيب»"، حسب وصفه، مضيفًا أن الجهاز يعيش حالة استقرار كبيرة.

 

وحول مسألة تدخله في عمل المدير الفني للزمالك، نفى منصور ذلك قطعيًا بالقول: "لم ولن أتدخل في عمل فيريرا.. له مطلق الحرية في اختيار اللاعبين".

 

وأشار منصور إلى أن الزمالك لم يتعاقد أو يجدد مع أي لاعب دون إذن فيريرا.

 

وحول الفلوس المستحقة للنادي على لاعبه السابق محمود عبد المنهم كهربا، أكد رئيس الزمالك أن النادي لم ولن يتنازل عن أي أموال من مستحقات كهربا.

 

وحول أزمة اللاعب إمام عاشور الأخيرة، تحدث منصور عن الأزمة انتهت بالفعل.

 

كهربا الزمالك مرتضى منصور نادي الزمالك رئيس الزمالك قناة صدي البلد امام عاشور المدير الفني ربا هاني حتحوت

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