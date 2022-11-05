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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

كواليس إجتماع فيريرا وأمير مرتضى مع شيكابالا بعد الإصابة

صدى البلد

تواجد محمود عبدالرازق "شيكابالا" صانع ألعاب وقائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي، على هامش التدريبات التي أقيمت اليوم السبت  استعدادا للفترة المقبلة.

وحرص أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة والبرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق وأعضاء الجهاز المعاون واللاعبين، على الاطمئنان على "شيكابالا" عقب الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة إنبي الأخيرة في مسابقة الدوري الممتاز وهي عبارة عن كدمة في مفصل الكتف.

وحرص الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق على الاجتماع باللاعب والاطمئنان عليه ونقل بعض التعليمات الخاصة في إطار البرنامج التأهيلي والعلاجي الموضوع له للتعافي والعودة للمشاركة في التدريبات خلال الفترة المقبلة.

جلسة فيريرا مع نجوم الزمالك 
عقد البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق تدريب اليوم الذي أقيم اليوم السبت على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا للفترة المقبلة.

واطمان المدير الفني في بداية الجلسة على جميع اللاعبين عقب العودة من الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق لمدة 48 ساعة عقب مباراة إنبي الأخيرة في الدوري.

وتحدث البرتغالي جوسفالدو فيريرا مع اللاعبين في بعض الأمور الخاصة بالبرنامج التدريبي الموضوع لهم استعدادا للفترة المقبلة في ظل توقف المسابقة.

وطالب المدير الفني من اللاعبين تنفيذ التعليمات المطلوبة ، وبذل أقصى جهد في الفترة المقبلة، وشدد على ضرورة التركيز استعدادا للمرحلة المقبلة.

يوسف حسن يشارك فى التدريبات 

وشهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك التي أقيمت اليوم السبت على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي، مشاركة يوسف حسن مهاجم مواليد 2003 المنضم للأبيض في الانتقالات الصيفية الأخيرة قادما من وادي دجلة.

وكان المهاجم الصاعد يشارك خلال الفترة الماضية مع فريق 2003 في بطولة الجمهورية للناشئين.

وشهدت التدريبات مشاركة عبدالرحمن علي مدافع فريق 2003 ، بجانب حاتم سكر الظهير الأيسر مواليد 2001، بالإضافة إلى حسام أشرف ومحمد حسام بيسو ومحمد طارق .

واستأنف الزمالك تدريباته اليوم السبت استعدادا للفترة المقبلة، وكان البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق منح لاعبيه راحة من التدريبات الجماعية لمدة يومين عقب مباراة إنبي التي أقيمت يوم  الأربعاء  الماضي في مسابقة الدوري الممتاز.

شيكابالا الزمالك فيريرا انبي الدوري الممتاز

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