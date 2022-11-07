رضا عبد العال يفتح النار على منتقدي محمد صلاح.. فيديو

أكد رضا عبد العال محلل برنامج "البريمو"، أن محمد صلاح، المحترف المصري الدولي في صفوف ليفربول الإنجليزي، لا يقارن بأي لاعب مصري على الإطلاق بعد حجم الإنجازات التي يحققها في الفترة الماضية عالميًّا.

وقال رضا عبد العال محلل برنامج "البريمو" عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق: "محمد صلاح خارج المقارنة مع أي لاعب مصري، ومَن يهاجمون محمد صلاح "جهلاء"، ولا يعرفون شيئًا في كرة القدم".

وتابع: "من الطبيعي تفاوت أداء صلاح مع ليفربول عن المنتخب المصري لأنه في المنتخب ليس هناك مَن يساعده داخل الملعب عكس ليفربول".

صلاح يتألق أمام توتنهام



وتغنت الصحف العالمية بأداء محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني، بعدما تألق وقاد فريقه للفوز على توتنهام 2 / 1 ضمن الجولة الخامسة عشرة من منافسات الدوري الإنجليزي، حيث سجل هدفي الريدز ليصل إلى الهدف السادس له في البريميرليج هذا الموسم.

وأشادت صحيفة "كورييه ديلو سبورت" الإيطالية بأداء محمد صلاح قائلة: (أنطونيو كونتي يستسلم أمام صلاح)، حيث وصفت الصحيفة الإيطالية خسارة مواطنها أنطونيو كونتي على يد المدرب الألماني يورجن كلوب، بـ"الاستسلام"، حيث كان الفرعون بطل المباراة بتسجيل هدفين.

وقالت صحيفة "آبولا" البرتغالية: (بمساعدة نونيز.. صلاح يقود ليفربول إلى الفوز على توتنهام)، في إشارة إلى أن نونيز، لاعب بنفيكا السابق، ساعد محمد صلاح، خاصة في الهدف الأول، موضحة أن المهاجم المصري تمكن من تسجيل الهدف الرابع عشر له في 20 مباراة مع ليفربول، هذا الموسم، بكل المسابقات الرسمية.