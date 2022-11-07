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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سلبية مسحة منتخب مصر الأول استعدادًا لمعسكر نوفمبر

فيتوريا مدرب منتخب
فيتوريا مدرب منتخب مصر

جاءت نتيجة المسحة التي خضع لها منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا تحت إشراف الجهاز الطبي بقيادة محمد أبو العلا ، سلبية لجميع أفراد الجهاز و اللاعبين استعدادا لمعسكر نوفمبر والذي إنطلق اليوم بالقاهرة .

 ضم الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، 24 لاعبا إلى قائمة الفراعنة، حيث تم الاتفاق على إقامة المعسكر على فترتين الأولى من 7 إلى 11 والفترة الثانية من 13 إلى 18 نوفمبر.

وتم الاتفاق على إقامة المعسكر على فترتين الأولى من ٧ إلى ١١ والفترة الثانية من ١٣ إلى ١٨ نوفمبر  وجاءت قائمة اللاعبين للفترة الأولى  كالتالي :

محمد الشناوي (الاهلي)
محمد عواد (زمالك)
محمود جاد (المصري)
عمر جابر  (زمالك)
أكرم توفيق (الاهلي)
محمود متولي (الاهلي)
باهر المحمدي (اسماعيلي)
حسام عبد المجيد (زمالك)
محمود علاء (اتحاد)
حسين السيد (المصري)
عبد الله جمعة (زمالك)
حمدي فتحي (الأهلي )
مروان عطية (اتحاد السكندري)
إمام عاشور (زمالك)
محمود حمادة (فاركو)
محمد مجدي قفشة (الاهلي)
عمرو عماد السيسي (زمالك)
أحمد سيد زيزو (زمالك)
طاهر محمد طاهر (الاهلي)
أحمد عبد القادر (الاهلي)
مصطفي عبد الرءوف "زيكو" (حرس الحدود)
مروان حمدي (المصري)
محمد شريف (الاهلي)
أحمد  ياسر ريان (سيراميكا)

 

 

 

 

 

 

 


 

نتخب مصر روي فيتوريا محمد الشناوي محمد عواد فيتوريا

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