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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رئيس الإمارات : ملتزمون بضمان أمن الطاقة مع خفض الانبعاثات | فيديو

الشيخ محمد بن زايد
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات

قال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، إن بلاده تعلن مبادرة استراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.

وأضاف خلال كلمته في القمة الرئاسية، ضمن فعاليات مؤتمر المناخ "كوب 27"، بحضور الرئيس السيسي: "يسرنا أن نوجه دعوة مفتوحة للجميع، للدعوة إلى إيجاد حلول عملية تسهم في معالجة الخسائر والأضرار وخلق فرص نمو اقتصادي مستدام للبشرية في كل مكان وأؤكد التزام دولة الإمارات بضمان أمن الطاقة مع خفض الانبعاثات".

وفي سياق متصل، أكد محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات العربية المتحدة، أن العالم يواجه تحديات معقدة تؤثر على الأمن والاستقرار في العالم ومنها قضية المناخ

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الحياد المناخي مبادرة استراتيجية رئيس دولة الإمارات دولة الامارات

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