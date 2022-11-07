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أخبار البلد

رئيس طاجيكستان: نشكر مصر على إقامة جناح المياه في مؤتمر المناخ

صدى البلد

أشاد إمام علي رحمان، رئيس جمهورية طاجيكستان بالتنظيم المتميز لمؤتمر المناخ في شرم الشيخ، مشيراً إلى أهمية انعقاد COP27 في هذا التوقيت.

وقال علي رحمان: نشكر الحكومة المصرية على اقامة جناح المياه، معتبرا ان مصادر المياه وتغير المناخ مرتبطان الى حد كبير، ومؤكداً أن بلاده لديها خطة لمضاعفة جهودها واستثماراتها في مجالات الطاقة المتجددة. 

وشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، افتتاح جناح المياه، الذي تنظمه وزارة الموارد المائية والري، بالمنطقة الزرقاء، خلال الفترة من 8 إلى 18 نوفمبر الجاري، ضمن فعاليات الدورة الـ 27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ.


واستمع رئيس الوزراء إلى شرح من الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، الذي أوضح أن جناح المياه يتم تنظيمه بالمشاركة مع عدد من الدول من بينها: إنجلترا وألمانيا وهولندا، وطاجيكستان، استمراراً لمجهودات ونجاح جناح المياه الأول، الذي عقُد ضمن فعاليات مؤتمر أطراف الأمم المتحدة السادس والعشرين المعني بتغير المناخ العام الماضي بجلاسكو.

وأضاف الوزير أن جناح المياه في هذه الدورة يشهد مشاركة نحو 40 منظمة دولية، بهدف التوعية بأهمية دمج المياه في العمل المناخي، كما يضم الجناح 10 أيام موضوعية تتناغم مع الأيام الموضوعية المُعلنة لقمة المناخ، بداية بيوم التمويل، لمناقشة آليات التمويل المبتكرة والاستثمار في مجال المياه، ويوم لخفض الكربون لمناقشة النهج والأنظمة والتقنيات المستخدمة لخفض الانبعاثات، ويوم عن الحد من مخاطر الكوارث من أجل تحسين سبل العيش وتكوين مدن مستدامة، وكذلك يوم للزراعة وقضايا الأمن الغذائي، ويوم للمياه.

وأكد الدكتور هاني سويلم أنها ستكون المرة الأولى التي يتم فيها تخصيص يوم للمياه في مؤتمر المناخ، فضلاً عن يوم الطاقة، ويوم التنوع البيولوجي والطبيعة، ويوم الشباب، ويوم لمناقشة حلول المناخ والمياه والصرف الصحي من أجل الصحة والتنمية المستدامة، ثم يأتي اليوم الأخير ليتم تلخيص ما تم مناقشته من موضوعات حيوية خلال التسعة أيام، ووضع خارطة طريق من COP27 إلى مؤتمر الأمم المتحدة، لمراجعة منتصف المدة للعقد الدولي للمياه UN2023، والمؤتمر الثامن والعشرين لأطراف اتفاقية الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ المقبل COP28.

ولفت وزير الموارد المائية والري إلى أن جناح المياه في COP27 يحمل عددا من الرسائل الهامة لصانعي القرارات وقادة المياه عبر العالم، أهمها اعتبار "المياه" أداة مؤثرة في بناء مستقبل عادل وشامل ومتكيف مع التغيرات المناخية، حيث أنه لا يمكن معالجة آثار التغيرات المناخية إلا من خلال التعاون والحلول المتكاملة عبر القطاعات المختلفة، إلى جانب كون المياه ضرورة حتمية حيث إن معظم الكوارث المناخية مرتبطة بالمياه، الأمر الذي يحتم إدراج التحديات الخاصة بالمياه في أطر تقييم مخاطر المناخ، فضلاً عن أن تحقيق أهداف اتفاقية باريس لا يمكن أن يتم دون وضع المياه في قلب العمل المناخي، بالإضافة إلى أن الاستثمار في مجال المياه سيساعد في خلق حلول متكاملة للمياه والمناخ للمجتمعات في جميع أنحاء العالم، وتجنب التكاليف الباهظة على المدى الطويل.


من جانبه أعرب رئيس وزراء هولندا عن سعادة بلاده لكونها شريكا نشطا في جناح المياه، ضمن فعاليات COP27 نظراً لاهتمام بلاده بهذا الملف، لافتاً إلى ان مشاركة هذه الدول جميعها في جناح المياه بالمؤتمر تعكس اهتماما دوليا بهذه القضية، معرباً عن تطلعه لأن يتم عقد مناقشات مثمرة به لايجاد حلول متكاملة لقضايا المياه والتكيف مع المناخ.
 

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