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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أبو العينين: كلمة الرئيس السيسي أوجزت ما يحيق بالعالم من مخاطر.. وطرحت حلًا سياسيًا حكيمًا لوقف الحرب الروسية الأوكرانية.. ومصر اليوم كانت الوجهة الأهم عالميًا

أبو العينين في مؤتمر
أبو العينين في مؤتمر المناخ بشرم الشيخ

ثمّن النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب المصري، كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمام زعماء وقادة العالم في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر المناخ COP 27 بشرم الشيخ.

وأكد أبو العينين، أن كلمة الرئيس السيسي، أوجزت في رسائل قوية ما يحيق بالعالم من مخاطر وما تواجهه الأجيال القادمة من تحديات، ولخصت الحلول والأدوار التي يجب أن تضطلع بها كل المؤسسات والكيانات الدولية من أجل التكاتف لعبور تلك الأزمة.

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وأكد أبو العينين أن الرئيس السيسي وضع حلًا سياسيًا حكيمًا وطرحًا دبلوماسيًا هامًا لوقف الحرب الروسية الأوكرانية، ووقف تأثيراتها على اقتصاديات الدول، متعهدًا بالتدخل مع زعماء العالم والولوج إلى قلب الأزمة حتى يقي الأجيال القادمة مغبّات المجهول، وشرور الفرقة والتشرذم".

وعن تنظيم المؤتمر قال وكيل مجلس النواب، إن مصر اليوم اكتسبت زخمًا إعلاميًا كبيرًا وجذبت أنظار العالم إذ كانت الوجهة الأهم على كوكب الأرض، وما لمسناه اليوم من ردود أفعال عالمية من الوفود الحاضرة والإنطباعات الظاهرة يكشف عن نجاح عظيم في التنظيم وإرادة قوية لدى القيادة السياسية على صُنع ما يليق باسم مصر ويتوافق مع تسويقها عالميًا.

واختتم: لقد شعرت اليوم، شأني شأن كل مصري، بالفخر والاعتزاز والانتماء لمصر الحبيبة التي تحتضن العالم في أرض المحبة والسلام شرم الشيخ.

مؤتمر المناخ COP 27 مؤتمر المناخ النائب محمد أبو العينين أبو العينين الرئيس عبد الفتاح السيسي

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