وزير الطيران يعلق على ارتفاع أسعار التذاكر.. ويؤكد: طورنا مطار شرم الشيخ ليستوعب 10 ملايين راكب سنويا.. فيديو

حل الفريق محمد عباس وزير الطيران المدني، ضيفا على الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، في لقاء خاص، ونرصد في التقرير التالي أبرز التصريحات:

وزير الطيران: نعمل على تطوير مطار برج العرب لكي يكون صديقا للبيئة

قال الفريق محمد عباس وزير الطيران المدني، إنه يتم تطبيق جميع معايير السلامة الجوية في الطائرات.

وأوضح خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،:" نعمل على تطوير مطار برج العرب لكي يكون مطارا صديقا للبيئة".

وأشار: "المطار سيكون جاهزا للافتتاح في آخر النصف الأول من العام المقبل"، لافتا: "المطار سيكون صديقا للبيئة ويعمل بالطاقة الشمسية".

وزير الطيران يعلق على ارتفاع تذاكر الطيران

رد الفريق محمد عباس وزير الطيران المدني، على ارتفاع أسعار تذاكر الطيران الداخلية.

وقال عباس خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسي ببرنامج " علي مسئوليتي" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،: "السوق لدينا مفتوح وهناك منافسة وجودة الخدمة هي الحاكم في السعر".

وأضاف الفريق محمد عباس وزير الطيران المدني،: "أسعار وقود الطيران ارتفعت، مبيعات التذاكر داخل مصر بتاع بالجنية

المصري لكن الالتزامات تكون بالدولار، لذلك يتم تقييم سعر تذاكر مصر للطيران وفقا للدولار".

نحضر لقمة المناخ منذ فبراير الماضي وجهزنا مطارات بديلة

قال الفريق محمد عباس وزير الطيران المدني، إنه تم التجهيز لقمة المناخ منذ فبراير الماضي، لافتا إلي أنه تم تجهيز مطارات بديلة حتى لا تؤثر على السياحة.

وتابع وزير الطيران المدني،:"نعمل علي تحسين الخدمة المقدمة للمواطن ، ولدينا مرونة في أسعار التذاكر علي السفر بمصر للطيران.

وأشار إلي أنه تم تجهيز مطارات بديلة للإيواء حسب حركة الطيران مثل مطارات الغردقة وطابا والأقصر، مضيفا:" تم تطوير مطار شرم الشيخ ليستوعب 10 ملايين راكب سنويا".

مطار القاهرة يستوعب 70 ألف راكب يوميا..

قال الفريق محمد عباس وزير الطيران المدني، إننا لدينا مرونة في أسعار تذاكر السفر على مصر للطيران.

وأوضح عباس خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسي ببرنامج " علي مسئوليتي" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،: "مطار القاهرة يستوعب 70 ألف راكب يوميا"، لافتا: "المطار الجديد يضم صالة كبيرة وجراج متعدد الطوابق".

وأشار: "عملنا على التخلص من الازدحام في مطار القاهرة"، موضحا: "تم عمل جراج متعدد الأدوار لتخفيف حدة الازدحام".



حقيقة الصور المتداولة لكثافة الخطوط الجوية

تحدث الفريق محمد عباس وزير الطيران المدني، عن حقيقة الصور المتداولة والتي ترصد كثافة كبيرة في الطائرات القادمة لمدينة شرم الشيخ.

وأكد عباس خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "علي مسئوليتي" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،:" يتم رصد حركة الطائرات من خلال شركة الملاحة ومن خلال مراقبة المنطقة ومسارات الدخول".

وأضاف وزير الطيران المدني،:" قمنا بتشكيل لجنة لتنسيق وصول ومغادرة المسافرين إلي شرم الشيخ، كما قمنا بزيادة أماكن وصول الطائرات لاستقبال حركة الطيران خلال قمة المناخ.

تطوير مطار شرم الشيخ ليستوعب 10 ملايين راكب سنويا

قال الفريق محمد عباس وزير الطيران المدني، إن شركة مصر للطيران المدني بها ثروة قومية كبيرة تضم طيارين ومهندسين.

تابع وزير الطيران المدني،:" قمنا بتشكيل لجنة لتنسيق وصول ومغادرة المسافرين إلي شرم الشيخ، كما قمنا بزيادة أماكن وصول الطائرات لاستقبال حركة الطيران خلال قمة المناخ.

أشار الفريق محمد عباس وزير الطيران المدني، إلي أنه تم تجهيز مطارات بديلة للإيواء حسب حركة الطيران مثل مطارات الغردقة وطابا والأقصر، مضيفا:" تم تطوير مطار شرم الشيخ ليستوعب 10 ملايين راكب سنويا".



180 طائرة معدل الحركة اليومى .. ونخطط لننقل 34 ألف راكب

وأوضح عباس خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسي ببرنامج " علي مسئوليتي" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،:" زيادة أماكن وصول الطائرات لاستقبال حركة الطيران خلال قمة المناخ".

وأضاف وزير الطيران المدني،:" تم تطوير مطار شرم الشيخ ليستوعب 10 ملايين راكب سنويا، لافتا إلي أن حركة الطيران القادمة لمدينة شرم الشيخ كان بها كثافة كبيرة.

وأشار إلي أنه تم إدارة حركة الطيران والسيطرة على تدفقها بحرفية شديدة مع بدء قمة المناخ، معقبا:" معدل حركة الطيران يوميا 180 طائرة ونخطط أن ننقل 34 ألف راكب.