«لا صفقة».. سموتريتش: الإبادة هي الحل وبن غفير: نتنياهو وعدني باجتياح رفح

قال عضو الكنيست الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش إن العمل لم يكتمل بعد في رفح ودير البلح والنصيرات، بل يجب أن يحصل تدمير كامل ويختفون من الوجود.

وعلق وزير المالية الإسرائيلي وعضو مجلس الوزراء سموتريش على المفاوضات الجارية بين حكومة بنيامين نتنياهو وحماس برعاية مصرية وقطرية، وقال إن إسرائيل "تجري مفاوضات مع أولئك الذين لا ينبغي لهم أن يكونوا موجودين بعد الآن".

ودعا سموتريش إلى هزيمة ما أسماهم أعداء إسرائيل قائلاً: "لا يمكن أن يكون هناك عمل نصف مكتمل. رفح ودير البلح والنصيرات- إبادة كاملة."

في الوقت نفسه، قال وزير الأمن الإسرائيلي إيتمار بن غفير إن نتنياهو وعده بأن إسرائيل ستدخل رفح وأن الحرب لن تنتهي. كما نقل بن غفير عن نتنياهو وعده أيضا بعدم التوصل إلى صفقة "غير لائقة" مع حركة حماس.