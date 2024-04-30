عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

«لا صفقة».. سموتريتش: الإبادة هي الحل وبن غفير: نتنياهو وعدني باجتياح رفح

سموتريتش ونتنياهو
سموتريتش ونتنياهو وبن غفير

قال عضو الكنيست الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش إن العمل لم يكتمل بعد في رفح ودير البلح والنصيرات، بل يجب أن يحصل تدمير كامل ويختفون من الوجود.

وعلق وزير المالية الإسرائيلي وعضو مجلس الوزراء سموتريش على المفاوضات الجارية بين حكومة بنيامين نتنياهو وحماس برعاية مصرية وقطرية، وقال إن إسرائيل "تجري مفاوضات مع أولئك الذين لا ينبغي لهم أن يكونوا موجودين بعد الآن".

ودعا سموتريش إلى هزيمة ما أسماهم أعداء إسرائيل قائلاً: "لا يمكن أن يكون هناك عمل نصف مكتمل. رفح ودير البلح والنصيرات- إبادة كاملة."

في الوقت نفسه، قال وزير الأمن الإسرائيلي إيتمار بن غفير إن نتنياهو وعده بأن إسرائيل ستدخل رفح وأن الحرب لن تنتهي. كما نقل بن غفير عن نتنياهو وعده أيضا بعدم التوصل إلى صفقة "غير لائقة" مع حركة حماس.

سموتريتش رفح بن غفير نتنياهو دير البلح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ذكرى الخيانة.. لماذا تمنع الكنيسة القبلات والأحضان خلال الـ3 أيام الأخيرة من أسبوع الآلام؟

أنا سينجل.. ندى الكامل تعلن طلاقها بعد عام من الزواج

رسميا الآن|الجنيه يواصل رحلة الارتفاع أمام الدولار ومفاجأة في السعر خلال ساعات

قرار قضائي عاجل ضد مرتضى منصور بتهمة السب والقذف.. تفاصيل

بعد توجيهات الرئيس السيسي بتخصصات المستقبل.. مصير كليات الآداب والحقوق والتجارة.. وهذه مطالب سوق العمل

قرار عاجل بشأن طلب رد المحكمة المقدم من مدير حملة أحمد طنطاوي

انخفاض 40%.. اعرف أسعار البيض والدواجن اليوم بعد المبادرة الحكومية

قرب من 2600 جنيه| أسعار الذهب في النازل مجددا.. وعيار 21 مفاجأة

ترشيحاتنا

وزير إسرائيلي متطرف: نتنياهو وعد بعدم الموافقة على صفقة الرهائن

القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدفعة 165 من كلية الضباط الإحتياط

مرصد الأزهر: 70% من العمليات الإرهابية وقعت في الصومال

الرئيس السيسي يستقبل أمير الكويت بمطار القاهرة

أمير الكويت يصل إلى مطار القاهرة في مستهل زيارة رسمية لمصر

بشري سارة لطلاب كلية الالسن جامعة عين شمس.. تفاصيل كاملة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حيل تساعدك على تجنب الوقوع في خيبة الأمل

لاعب يخفف صداع كولر.. الأهلي يستعيد نجمه قبل مواجهة الإسماعيلي وتجدد إصابة الشناوي

بأسرار وإضافات المحلات.. اعرفي طريقة عمل التومية على أصولها

تجارب مأساوية عاشها نزار قباني.. كيف رثى زوجته وابنه؟

فيديو

أحمد السقا يروج لفيلم السرب قبل عرضه غدا

منصة watch it تعلن موعد عرض مسلسل دواعى سفر

رانيا يوسف: امتلاء قاعة عروض إسكندرية للأفلام القصيرة بالشباب شيء يفرح l خاص

المنطقة الشمالية العسكرية تنظم حفل زفاف جماعيا لـ 500 شاب وفتاة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف نادي

شريف نادي يكتب: ليبيا وستيفاني خوري

فتحية محسن زناتي

فتحية محسن زناتي تكتب: الشباب والمشاركة السياسية

علاء زياد

علاء زياد يكتب: يوم الأرض.. الكوكب مقابل البلاستيك شعار العام 2024

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: هل يلتقي الزمالك والأهلي في السوبر الأفريقي؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: شيء من فيض الكتمان!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: يا مسهرنى !!

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: مباراة قرن أخرى !

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: كيف تحمي نفسك من عمليات الاختراق والقرصنة؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ