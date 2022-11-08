رئيس طاقة النواب: كلمة الرئيس السيسي بقمة المناخ عكست قدرات مصر أمام العالم

قال النائب حسام عوض الله، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، لقمة المناخ COP 27 كانت مثار فخر لكل المصريين، وعكست كلمة الرئيس قدرات وإمكانيات مصر أمام العالم، خاصة ما أكده من أن مدينة شرم الشيخ، مدينة السلام، وأولى المدن المصرية التي تعرف طريقها نحو التحول للأخضر، والتي تتعلق بها أنظار العالم.

وأضاف عوض الله، أن كلمة الرئيس لأول مرة كرئيس لدورة قمة المناخ، جاءت كعادة الرئيس جريئة وصريحة، فهو أول رئيس في فاعلية دولية بهذا الحجم يطالب بوقف الحرب الروسية الأوكرانية وإنهاء الدمار، حيث وجه الرئيس دعوة باسم كل المشاركين لإنهاء الحرب وأبدى استعداده للتحرك للعمل على إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية.

وأشار عوض الله، إلى أنه على ثقة أن القمة ستسفر عن نتائج تغير حياة البشر للأفضل، وخلق بيئة نظيفة ومستدامة ومناخ أكثر استدامة لمتطلبات الشعوب، وظروف مواتية للحياة، كما أكد الرئيس.

ولفت إلى أن التحول الأخضر لشرم الشيخ لم يبدأ اليوم بل تم بذل جهود كبيرة، حيث تم تحويل عدد 2200 أتوبيس لهيئتي النقل العام بالقاهرة والإسكندرية للعمل بالغاز الطبيعي بدلاً من السولار ، وتسليم عدد 200 أتوبيس منها ودخلت الخدمة بالفعل، بالإضافة إلي شراء عدد 100 أتوبيس غاز جديد بتكلفة إجمالية قدرها 2 مليار جنيه، بالاضافة إلى أنه تم خلال العام المالي الحالي شراء 110 أتوبيس كهرباء لهيئتي النقل العام بالقاهرة والإسكندرية بتكلفة قدرها 600 مليون جنيه، وتم إرسالها لمحافظة جنوب سيناء للمشاركة في مؤتمر المناخ COP 27.

وأكد رئيس لجنة الطاقة بمجلس النواب أيضاً، أن مصر لديها كافة إمكانيات التحول إلى مركز إقليمي للطاقة النظيفة والتحول للأخضر في ظل التعاقد على إنتاج الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة ومحطات الطاقة الشمسية الأكبر في العالم وكافة القدرات ومنها انتاج وتصدير الغاز.