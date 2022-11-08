السيسي: لا سبيل سوى بالعلم والعمل الدؤوب للتغلب على التحديات التي تواجهنا

اختتم الرئيس السيسي الجلسة الأولى من صباح اليوم الثلاثاء بشكر كل المشاركين في الجلسة ، قائلًا: أشكركم جميعًا على هذا الحوار الثري والنقاش البناء والذي يؤكد الأولوية التي أصبح عليها عمل المناخ، متابعًا: أود كذلك التعبير عن إعجابي عن ماتم عرضه من خطوات تم اتخاذها بالفعل في إطار المبادرة و بخطة العمل الإقليمية الطموحة التي تتسق مع مبدأ التنفيذ.



وأضاف “السيسي”فى كلمته اليوم بقمة رؤساء الدول لانطلاق شرق المتوسط ومبادرة الشرق الأوسط لتغير المناخ، أن مصر يسرها أن تعمل خلال الفترة القادمة مع كافة الدول الأعضاء في المبادرة لضمان أن يتم تنفيذ خطة العمل على نحو شامل يساهم في جعل دولنا أكثر قدرة على مواجهة تغير المناخ والتكيف مع آثاره السلبية على أساس من العلم الصحيح.



وتابع: إيمانًا منا بأنه لا سبيل سوى بالعلم والعمل الدؤوب للتغلب على التحديات التي تواجه عالمنا اليوم.. أشكركم وأثق أنكم جميعًا تدركون أهمية مواصلة العمل الجاد لتنفيذ تعهدات المناخ.

