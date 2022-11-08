صابر عثمان: المستقبل للاستثمار في القطاعات الاقتصادية الخضراء

أكد صابر عثمان منسق اتفاقية تغير المناخ الأسبق، أن الطاقة تعتبر الحياة، وكل قطاعات التنمية في العالم قائمة على الطاقة.

وقال “عثمان”، في مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، "نرغب في إحداث تحول في نمط التنمية من الاقتصاد القائم على الوقود الأحفوري إلى اقتصاد قائم على الطاقة المتجددة النظيفة".

وأضاف صابر عثمان "هناك رؤية استشرافية في المستقبل للاستثمار في القطاعات الاقتصادية الخضراء التي تستخدم الطاقة النظيفة".

وأكمل صابر عثمان "أحد أهم أسباب التفاوض الممتد في ملف تغير المناخ هو عدم التزام الدول المتقدمة وعدم رغبتها في تحمل مسؤولية التغيرات المناخية".

