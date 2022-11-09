كان يسير بخطى مميزة.. عبد الباقي جمال: غزل المحلة يخوض المباريات للفوز

قال عبد الباقي جمال، المدرب العام لفريق غزل المحلة، إن فريقه كان يسير بخطى مميزة للغاية في بطولة الدوري الممتاز الموسم الجديد، موضحًا أن كأس رابطة الأندية المصرية، ستكون استعداد قوي لعودة مسابقة الدوري.

وأضاف جمال، خلال لقاء مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن غزل المحلة، يخوض جميع مبارياته بغرض الفوز بغض النظر عن البطولة التي يشارك فيها أو أي من منافسيه، مشددًا أن «زعيم الفلاحين» يستهدف الوصول لأبعد نقطة في كأس مصر وكأس الرابطة.

وأوضح أن لاعبو غزل المحلة، يحبون الكرة الهجومية التي عودهم عليها الجهاز الفني للفريق بقيادة المدرب بابافاسيليو، مشددًا أن الاستحواذ في المباريات التي خاضها المحلة، يكون في صالحه أمام منافسيه.

واختتم تصريحاته، أن هناك حالة من الاستمتاع لدى لاعبي غزل المحلة بالأداء، مشددًا أن أحمد الشيخ هداف الدوري، مختلف تمامًا في طريقة لعبه عن الموسم الماضي.