الخارجية البريطانية: هناك حاجة لزيادة التمويل المناخي لإنقاذ الكوكب من الانبعاثات الضارة

قال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، إن هناك حاجة لزيادة التمويل المناخي بشكل أكبر مما هو عليه الآن في محاولة لإنقاذ الكوكب من الانبعاثات الكربونية الضارة.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر" إنه إذا لم يحافظ العالم على درجة حرارة أقل من 1.5 درجة مئوية ستزيد تكلفة الطعام، خاصة مع قلة إنتاج المحاصيل في إفريقيا.

وأوضح أن القارة الإفريقية تعرضت لفساد المحاصيل الزراعية، ونقص في هطول الأمطار للعام الخامس على التوالي بسبب التغيرات المناخية.

وأعرب كليفرلي عن سعادته بوجوده في مدينة شرم الشيخ، مشيدا بتنظيم مصر مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ cop27.

وأشار إلى أن قمة المناخ تعمل على ضمان أن يتم تنفيذ الالتزام الذي تم في قمة جلاسكو على أرض الواقع.