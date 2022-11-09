خالد الغندور يدافع عن الحضري في أزمته مع ميكالي

علق الإعلامي خالد الغندور نجم الزمالك السابق، على أزمة البرازيلي روجير ميكالي المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي، مع عصام الحضري مدرب حراس مرمى المنتخب الأوليمبي.

وقال خالد الغندور، في تصريحات اذاعية "عصام الحضري مدرب حراس المنتخب لديه كل الحق في طلب 3 حراس مرمى للتواجد في معسكر المغرب".

وأضاف: "وجود 3 حراس مرمى أمر ضروري للغاية، وذلك لتجنب حدوث أي إصابات أو غيابات في هذا المركز خلال معسكر المنتخب في ظل انتشار كورونا ونزلات البرد".

وتابع: "أرى أن روجير ميكالي ليس لديه حق في طلب انضمام اسمين فقط في مركز حراسة المرمى".

وهدد عصام الحضري، بعدم السفر إلى المغرب حال عدم ضم 3 حراس، ورفض ميكالي تهديدات الحضري ورحب برحيله، في الوقت الذي يدعم خلاله اتحاد الكرة، روجير ميكالي في موقفه وتحديدا محمد بركات.