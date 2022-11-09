صديقي وعشرة العمر.. عماد متعب ينعي وكيل اللاعبين حازم الحديدي

نعي عماد متعب، نجم الأهلي السابق، حازم الحديدي وكيل اللاعبين، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

ونشر متعب صورة للراحل حازم الحديدي، وعلق عليها كاتبًا: “انا لله وانا اليه راجعون توفي الى رحمة الله اخي و صديقي وعشرة العمر حازم الحديدي ، فضلا وليس أمرا الدعاء له، اللهم ارحمه واغفر له واسكنه فسيح جناتك”.

وأعلن مجدي عبدالغني نجم الأهلي والمنتخب السابق، اليوم الأربعاء، عن وفاة حازم الحديديوكيل اللاعبين.

وكتب مجدي عبدالغني عبر صفحته على موقع تويتر: "خالص العزاء في وفاة وكيل اللاعبين حازم الحديدي.. إنا لله وإنا إليه راجعون.

وكان الحديدي من أكبر وكلاء اللاعبين، أبرزها محمد الشناوي لاعب الأهلي، ووليد سليمان المعتزل مؤخرا.

وسبق له تولي أعمال اللاعبين مثل عصام الحضري وعمرو السولية.