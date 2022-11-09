تطوّر مفاجئ.. موقف الأهلي من التعاقد مع مارسينيو

كشف الإعلامي محمد شبانة، عن موقف النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، من التعاقد مع البرازيلي مارسينيو، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال محمد شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس على ETC: “النادي الأهلي بالفعل فتح باب التفاوض من جديد فتح مع نادي كاواساكي الياباني للتعاقد مع الجناح البرازيلي مارسينيو في شهر يناير المقبل”.

وتابع: “اللاعب خسر الدوري مع فريق كاواسكي الياباني وصنع 6 أهداف ومن ضمن قائمة الهدافين”.

واختتم: “مارسينيو من اللاعبين اللي الأهلي حاطط عينهم عليه خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة”.

الأهلي ومارسينيو

يُذكر أن بعض التقارير الصحفية قد أشارت إلى أن النادي الأهلي قد دخل في مفاوضات جادة مع كاواساكي الياباني من أجل ضم مارسينيو في فترة الانتقالات الصيفية الماضية ولكن تعطلت الصفقة لأسباب مادية.