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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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سقوط أمطار خفيفة .. توقعات حالة الطقس اليوم

صدى البلد

قدمت نورهان عادل مذيعة صدى البلد تغطيه خاصة عن اخر مستجدات الأحوال الجوية و الطقس
توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم طقس معتدل الحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، لطيـف في أول الليـل مائل للبرودة في آخره وفى الصباح الباكر علـى أغلب الأنحاء.
وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحري قد تمتد خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحري ومناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة، بالإضافة إلى نشاط الرياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

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نورهان عادل احوال الطقس

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