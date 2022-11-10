بلاش تحط زيت على مكان الإصابة..استشاري يحذر من عادات خاطئة مع الكسور

حذر الدكتور أحمد البقري، استشاري المفاصل الصناعية واصابات الملاعب وجراحات مناظير المفاصل، من العادات الخاطئة التي يمارسها البعض بعد الإصابات بالكسور في العظام، مؤكدا أن تجنب الإصابات مهم جدا خاصة لكبار السن.



وقال الدكتور "أحمد البقري" خلال لقائه في برنامج "حكاوي طبية" المذاع على قناة "صدى البلد" إنه لا يوجد إصابات بسيطة كما يعتقد البعض، لأن الإصابة يمكن أن تتطور وقد تكلف المريض علاج مدى الحياة.



أوضح الدكتور أحمد البقري ، أن بعض الأشخاص يتعامل بمبدأ "اسأل مجرب ولا تسأل طبيب"، ويضع الزيت على مكان الإصابة وقد يصيب المريض بتسوس في العظام والتهاب مزمن يكلفه علاج مدى الحياة، سواء الصغار أو كبار السن.







