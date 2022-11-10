بعلامة «نمبر وان».. شاهد أحدث ظهور لـ محمد رمضان عبر إنستجرام

شارك الفنان محمد رمضان جمهوره صورة جديدة من أحدث ظهور له، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وظهر محمد رمضان وهو يشير الي علامة نمبر وان ، مما حازت الصورة علي اعجاب و تفاعل متابعيه.



يذكر أن الفنان محمد رمضان احتفل بتخطي أغنية «دوشة»11 ملايين مشاهدة، عبر موقع التواصل الاجتماعي للفيديوهات «يوتيوب».

ونشر محمد رمضان صورة للاحتفال بتخطي أغنية “دوشة” 11 ملايين مشاهدة، عبر خاصية “الاستوري” بحسابه الشخصي “انستجرام”.

وكشف الفنان محمد رمضان سر إلغاء حفلاته خلال الفترة الأخيرة في عدد من الدول .

وقال محمد رمضان في تصريحات تلفزيونية: "مش عارف ليه بيلغوا الحفلات ومش فاهم؛ بغني بقالي أربع سنين فقط ؛وحققت نجاحات كبيرة و قناتي علي اليوتيوب أكبر مغني عربي".