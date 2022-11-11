مراسلة القاهرة الإخبارية في تونس: الأصوات المنتقدة للانتخابات الجديدة ما زالت تتعالى

قالت نسرين رمضاني، مراسلة القاهرة الإخبارية في تونس، إن الانتخابات التونسية انتخابات استثنائية، وهي لعبة مغايرة تماما لكل الانتخابات التي نظمتها تونس في السابق.

وأضافت خلال مداخلة بالفقرة الإخبارية بالقناة، إن الأصوات المنتقدة لهذا المسار الانتخابي ما زالت تتعالى، وهناك جلسة في القضية التي رفعها الحزب الدستوري الحر لإيقاف هذا المسار الانتخابي.



وتابعت: «القضية رفعها الحزب ضد الهيئة العليا للانتخابات، وقال إنها تغالط الشعب التونسي على اعتبار أن هناك دوائر انتخابية ليس فيها مرشحين لهذه الانتخابات، وهناك عشر دوائر فيها مرشح واحد، وقال الحزب إنه يرفع هذه القضية لأن هذه الانتخابات ستكون منقوصة».

واستطردت: «الأمين العام لاتحاد العام التونسي للشغل وهو أكبر منظمة نقابية في تونس وأحد الفاعلين الأساسيين في المشهد التونسي قال إنه يدعو الرئيس قيس سعيد لتأجيل هذه الانتخابات، من أجل ضمان شروط حملة انتخابية ناجحة».