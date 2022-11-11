فريق ترامب يؤجل إطلاق حملته الانتخابية 2024 بسبب الجمهوري دي سانتس

أجل فريق مستشاري الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إطلاق حملته 2024 الرئاسية مع صعود نجم رون دي سانتس في الحزب الجمهوري، وهو حاكم ولاية فلوريدا.



وذكرت صحيفة (واشنطن بوست) الأمريكية، أمس/الخميس/، أن ترامب، يلوم الجمهوريين على الأداء المخيب للآمال للعديد من المرشحين الذين دعمهم، في نفس الوقت الذي فاز فيه حاكم ولاية فلوريدا دي سانتس بإعادة انتخابه بأغلبية ساحقة، ما أدى على الفور إلى رفع مكانته كمنافس جاد على الرئاسة في 2024.



وفي إشارة إلى تضاؤل مكانة ترامب، يشجع بعض الحلفاء القدامى لترامب الآن على تأجيل إعلان حملته الرئاسية التي كان قد خطط له الأسبوع المقبل باعتباره لفتة انتصار.



وكان السبب المباشر الذي دفع مستشاري ترامب لمناقشة تأجيل "إعلانه الكبير جدًا" الذي وعد به وكان من المقرر إجراؤه يوم الثلاثاء في منتجع مار-دي-لاجو، في بالم بيتش بولاية فلوريدا، هو جولة الإعادة في مجلس الشيوخ في جورجيا.