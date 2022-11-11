رئيسة مجلس النواب الأمريكي: علاقتنا مع مصر تاريخية

أشادت نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب الأمريكي، بالتنظيم المصري لقمة المناخ في شرم الشيخ، وذلك ردا على مراسل القاهرة الإخبارية في مؤتمر صحفي.

وقال همام مجاهد، مراسل القاهرة الإخبارية، إن رئيسة مجلس النواب الأمريكي، أشادت بتنظيم مصر لهذا المؤتمر وتعزيز العمل المناخي الذي تقوم به مصر في هذه الأيام؛ اتساقا مع استضافتها لقمة شرم الشيخ للمناخ، كما أشادت بالعلاقات المصرية الأمريكية، واصفة إياها بالتاريخية.

وأضاف أنها أشادت بالعلاقات التي يمر عليها هذا العام قرن من الزمان على الشراكة المستقرة والمستدامة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، سواء علاقات اقتصادية وتجارية ودبلوماسية.

ووصلت رئيسة مجلس النواب الأمريكي إلى شرم الشيخ أمس، والتقت الرئيس عبدالفتاح السيسي، ووعدد من المسؤولين والمعنيين بملف المناخ.