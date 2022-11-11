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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

التخطيط والتنمية الاقتصادية تشارك في جلسة حول المدن المستدامة

صدى البلد

شاركت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ممثلا عنها أميرة حسام، معاون الوزيرة لشئون التنمية المستدامة في جلسة بعنوان "المدن المستدامة: خبرات دول الشمال والخبرات الدولية"، وذلك بدعوة من برنامج الأمم المتحدة للبيئة - مكتب الدنمارك- والتي انعقدت ضمن فعاليات الدورة الـ27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ COP27، والمنعقد بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 7 - 18 نوفمبر، بحضور عدد من رؤساء دول العالم، ومشاركة دولية واسعة بحضور أكثر من 40 ألف شخص يمثلون نحو 190 دولة، وعشرات المنظمات الدولية والإقليمية.

وخلال الجلسة أشارت أميرة حسام إلى دور الشباب المصري في تكوين مستقبل المدن المستدامة، والمجهودات الحكومية المبذولة في إنشاء مدن جديدة، مثل العاصمة الإدارية الجديدة، وكذلك تطوير المدن القائمة، مثل تطوير القاهرة التاريخية وعواصم المحافظات، علاوة على اصدار الاستراتيجية الوطنية للتكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية".

وركزت أميرة حسام على دور المبادرات التوعوية مثل مبادرة كن سفيرا في نشر ثقافة التنمية المستدامة بين الشباب المصري من جميع الخلفيات العلمية ومن جميع المحافظات لتوطين أهداف التنمية المستدامة، واحتضان أفكار الشباب وتحويلها لمشروعات ناجحة تخدم المدن وتعمل على مواجهة التغيرات المناخية. 

كما أشارت معاون وزيرة التخطيط إلى النماذج الناجحة من مشروعات الخريجين، مثل الدراجات الكهربائية، والزراعة على الأسطح، والري من خلال وسائل التطبيقات الذكية، وإعادة تدوير المخلفات، وغيرها من المشروعات صديقة البيئة والتي تعمل على تخفيض الانبعاثات في المدن.

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