عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أسامة عبد الكريم: تدريب الحراس بكرة الرجبي فكرتي.. والبعض سخر مني بسببها

صدى البلد

كشف أسامة عبد الكريم مدرب حراس مرمى المنتخب الأولمبي سابقا كواليس اعتماده على كرة “الرجبي" في تدريبات حراس المرمى.


قال أسامة عبد الكريم في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "البعض سخر مني بسبب الاعتماد على تدريبات كرة الرجبي لزيادة سرعة رد الفعل بالنسبة للحارس وطلبت من حسين السيد 10 كرات رجبي". 

فكرة كرة" الرجبي".. 

txt

أسامة عبد الكريم: حزنت بعد استبعادي من المنتخب الأولمبي بسبب عدم تقديري

txt

كهربا سيسدد العقوبة بالكامل.. إعلامي شهير يكشف الحقيقة.. فيديو


وأضاف: "التدريب بكرة الرجبي فكرتي واستوردتها من أمريكا لاستخدامها في المران ولقت صدى واسع". 


وعن أحمد ناجي: "لديه مدرسة مختلفة في تدريب حراس المرمى، ومن المدربين الشاطرين جدا"

منتخب المنتخب الاول أسامة عبد الكريم مدرب حراس مرمي المنتخب مدرب حراس ريمونتادا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مش عامل نظافة | الوظيفة الحقيقية لصاحب واقعة محل الكشري ..المهنة مفاجأة

الكرتونة انخفضت 26 جنيها.. تراجع أسعار البيض في الأسواق| التفاصيل الكاملة

بعد عودتها لحسام حبيب.. شاهد| رد فعل ابنة شيرين عبد الوهاب

بعد عودتهما رسميا.. صور جديدة جمعت حسام حبيب وشيرين| شاهد

تعبنا .. حقيقة القبض على صاحب واقعة محل الكشري وتعليقات السوشيال

بملابس جريئة.. زوجة برونو سافيو تستعرض أنوثتها على شاطئ البحر |شاهد

رد فعل صادم من شقيق شيرين عبد الوهاب بعد عودتها لحسام حبيب

الليلة | أول ظهور لـ شيرين بعد خروجها من المستشفى

ترشيحاتنا

لتقليل النفقات.. ندب عاملين من الوزارات الأخرى محلقين فنين بالسفارات في الخارج

سمع أذان الفجر ولم يصل فهل يأثم؟.. الإفتاء: النوم ليس حراما بشرط

أسامة عبد الكريم: حزنت بعد استبعادي من المنتخب الأولمبي بسبب عدم تقديري

كامل العدد .. تامر حسني يتألق في حفل سلطنة عُمان

محافظ أسيوط: جاري إنشاء طريق طراد النيل لخدمة 14عزبة وقرية بـ القوصية

سر المعركة الصامتة بين صلاح وحسام حبيب وشيرين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ازاى تتعامل مع الشخص الغيور.. متى تتجاهل ومتى تواجه؟

بدون مكياج وخرابيش فى الوجه.. شيرين تثير الجدل من كتب كتابها|صور جديدة

ختم معدني يكشف عادة اتبعها المصريين القدماء على جسد العبيد

حب حياتى.. شيرين تثير جدلا على السوشيال بعد رجوعها لـ حسام حبيب

فيديو

الغربة مرة.. شاهد عامل دليفري يبكي بحرقة أمام مغسلة في الكويت

من قلبه أسود لـ حب حياتي.. هاجمته كثيرا واعتذرت له على الهواء .. تصريحات شيرين عبد الوهاب عن حسام حبيب فى 5 شهور

نتائجها كارثية.. تحذير مهم من الصحة بسبب الخلطة السحرية في الصيدليات| فيديو

مرض منتشر بين الأطفال.. تحذير هام من جمال شعبان| تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد شعبان

قمة المناخ تاريخ جديد لقوة مصر

هبة مصطفى

طريقك أخضر يا مصر

نهى زكريا

مؤتمر المناخ.. مصر تبنى سفينة نوح

جمال أبو الدهب

وفشلت مؤامرة الخونة

د. سارة الغراب

مكافحة التغير المناخي.. نحو مقاربة دستورية

د. رهام سلامة

ملتقى البحرين دعوة للتعارف ونبذ الصراع

د. صفوت عمارة

مصر بلد الأمن والاستقرار

عبد المعطى أحمد

6 إجراءات لإنقاذ كوكبنا

اﻟﻤﺰﻳﺪ