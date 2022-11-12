أسامة عبد الكريم: تدريب الحراس بكرة الرجبي فكرتي.. والبعض سخر مني بسببها

كشف أسامة عبد الكريم مدرب حراس مرمى المنتخب الأولمبي سابقا كواليس اعتماده على كرة “الرجبي" في تدريبات حراس المرمى.



قال أسامة عبد الكريم في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "البعض سخر مني بسبب الاعتماد على تدريبات كرة الرجبي لزيادة سرعة رد الفعل بالنسبة للحارس وطلبت من حسين السيد 10 كرات رجبي".

فكرة كرة" الرجبي"..



وأضاف: "التدريب بكرة الرجبي فكرتي واستوردتها من أمريكا لاستخدامها في المران ولقت صدى واسع".



وعن أحمد ناجي: "لديه مدرسة مختلفة في تدريب حراس المرمى، ومن المدربين الشاطرين جدا"