عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أسامة عبد الكريم: حزنت بعد استبعادي من المنتخب الأولمبي بسبب عدم تقديري

صدى البلد

 

اكد أسامة عبد الكريم مدرب حراس مرمى المنتخب الأولمبي سابقا أنه لم يتم تقديره بالشكل الأمثل، مشددا على حزنه بعد رحيله عن الجهاز الفني للمنتخب.


قال أسامة عبد الكريم في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "زعلت لما مشيت من الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي عشان متقدرتش". 

موقف شوقي غريب.. 

txt

كهربا سيسدد العقوبة بالكامل.. إعلامي شهير يكشف الحقيقة.. فيديو

txt

صدمة قوية في عقوبة كهربا.. مضاعفة الإيقاف 6 شهور إضافية


أضاف: "لم أتقابل أو أتحدث مع شوقي غريب سوى بعد عام من الأولمبياد والحزن يقل بشكل تدريجي مع الأيام". 


وختم: "التتويج بكأس الأمم مع المنتخب الأولمبي كان نتاج مجهود الجميع، وخرجنا من المنتخب البرازيلي من دور الثمانية في أولمبياد طوكيو لذلك لم نخرج من منتخب قليل". 

المنتخب الأولمبي اولمبياد طوكيو منتخب البرازيل شوقي غريب الجهاز الفني للمنتخب أسامة عبد الكريم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مش عامل نظافة | الوظيفة الحقيقية لصاحب واقعة محل الكشري ..المهنة مفاجأة

الكرتونة انخفضت 26 جنيها.. تراجع أسعار البيض في الأسواق| التفاصيل الكاملة

بعد عودتها لحسام حبيب.. شاهد| رد فعل ابنة شيرين عبد الوهاب

بعد عودتهما رسميا.. صور جديدة جمعت حسام حبيب وشيرين| شاهد

تعبنا .. حقيقة القبض على صاحب واقعة محل الكشري وتعليقات السوشيال

بملابس جريئة.. زوجة برونو سافيو تستعرض أنوثتها على شاطئ البحر |شاهد

رد فعل صادم من شقيق شيرين عبد الوهاب بعد عودتها لحسام حبيب

الليلة | أول ظهور لـ شيرين بعد خروجها من المستشفى

ترشيحاتنا

لتقليل النفقات.. ندب عاملين من الوزارات الأخرى محلقين فنين بالسفارات في الخارج

سمع أذان الفجر ولم يصل فهل يأثم؟.. الإفتاء: النوم ليس حراما بشرط

أسامة عبد الكريم: حزنت بعد استبعادي من المنتخب الأولمبي بسبب عدم تقديري

كامل العدد .. تامر حسني يتألق في حفل سلطنة عُمان

محافظ أسيوط: جاري إنشاء طريق طراد النيل لخدمة 14عزبة وقرية بـ القوصية

سر المعركة الصامتة بين صلاح وحسام حبيب وشيرين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ازاى تتعامل مع الشخص الغيور.. متى تتجاهل ومتى تواجه؟

بدون مكياج وخرابيش فى الوجه.. شيرين تثير الجدل من كتب كتابها|صور جديدة

ختم معدني يكشف عادة اتبعها المصريين القدماء على جسد العبيد

حب حياتى.. شيرين تثير جدلا على السوشيال بعد رجوعها لـ حسام حبيب

فيديو

الغربة مرة.. شاهد عامل دليفري يبكي بحرقة أمام مغسلة في الكويت

من قلبه أسود لـ حب حياتي.. هاجمته كثيرا واعتذرت له على الهواء .. تصريحات شيرين عبد الوهاب عن حسام حبيب فى 5 شهور

نتائجها كارثية.. تحذير مهم من الصحة بسبب الخلطة السحرية في الصيدليات| فيديو

مرض منتشر بين الأطفال.. تحذير هام من جمال شعبان| تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد شعبان

قمة المناخ تاريخ جديد لقوة مصر

هبة مصطفى

طريقك أخضر يا مصر

نهى زكريا

مؤتمر المناخ.. مصر تبنى سفينة نوح

جمال أبو الدهب

وفشلت مؤامرة الخونة

د. سارة الغراب

مكافحة التغير المناخي.. نحو مقاربة دستورية

د. رهام سلامة

ملتقى البحرين دعوة للتعارف ونبذ الصراع

د. صفوت عمارة

مصر بلد الأمن والاستقرار

عبد المعطى أحمد

6 إجراءات لإنقاذ كوكبنا

اﻟﻤﺰﻳﺪ