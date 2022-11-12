أسامة عبد الكريم: حزنت بعد استبعادي من المنتخب الأولمبي بسبب عدم تقديري

اكد أسامة عبد الكريم مدرب حراس مرمى المنتخب الأولمبي سابقا أنه لم يتم تقديره بالشكل الأمثل، مشددا على حزنه بعد رحيله عن الجهاز الفني للمنتخب.



قال أسامة عبد الكريم في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "زعلت لما مشيت من الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي عشان متقدرتش".

موقف شوقي غريب..



أضاف: "لم أتقابل أو أتحدث مع شوقي غريب سوى بعد عام من الأولمبياد والحزن يقل بشكل تدريجي مع الأيام".



وختم: "التتويج بكأس الأمم مع المنتخب الأولمبي كان نتاج مجهود الجميع، وخرجنا من المنتخب البرازيلي من دور الثمانية في أولمبياد طوكيو لذلك لم نخرج من منتخب قليل".