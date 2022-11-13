أية عمر: تم تكريم المؤسسة قبل مؤتمر المناخ بأسبوع بسبب قرية "فارس" بأسوان

قالت ايه عمر رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة، إن تم تكريم المؤسسة قبل مؤتمر المناخ بأسبوع بسبب قرية "فارس" بأسوان والتي تعتبر أول قرية خضراء بكافة المشاريع التنموية بها.

واضافت "أية عمر" خلال حوارها التليفزيوني في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع علي قناة دي إم سي الفضائيه، أن المؤسسة تقوم بدراسة الوضع داخل القري التي يتم التدخل فيها للاستفادة من مواردها الخضراء وذلك يكون عن طريق المتخصصين ليتم استخدامها بشكل يليق بها.

وتابعت آية عمر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وصي بتعميم تجربة مبادرة حياة كريمة في مصر لأفريقيا، ومن هنا تم إطلاق مبادرة حياة كريمة في أفريقيا للصمود ضد التغيرات المناخية.