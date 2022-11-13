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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنوفية: تبييض 3 ألاف طن أرز شعير لسد احتياجات المواطنين

دعم محافظة المنوفية
دعم محافظة المنوفية ب ٣ آلاف طن أرز شعير

أعلن اللواء ابراهيم ابو ليمون  محافظ المنوفية أنه تم دعم المحافظة بـ 3 ألاف طن أرز شعير لسد إحتياجات المواطنين بالمحافظة .

وأوضح أنه سيتم تبيض تلك الكمية بأحد المضارب المتعاقدة مع هيئة السلع التموينية بقرية سبك الضحاك التابعة لمركز الباجور تمهيداً لتعبئتها وتوزيعها على المعارض والشوادر بمراكز ومدن المحافظة ، بهدف تلبية احتياجات ومتطلبات المواطنين وتوفير السلع بكميات كافية وإتاحتها بصفة مستمرة .

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كما وجه محافظ المنوفية رؤساء الوحدات المحلية بالتعاون الكامل مع مديرية التموين والتجارة الداخلية بتقديم الدعم والتيسيرات اللازمة أمام المشاركين بالمعارض من أصحاب السلع والتجار لتوفير المواد الغذائية، فضلاً عن المرور الدورى على المعارض للتأكد من توافر جميع السلع وإتاحتها بالكميات الكافية أمام المواطنين والتأكد من جودة المعروضات والالتزام بالأسعار المقررة والمعلن عنها في قوائم الأسعار.

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