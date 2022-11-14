أيمن الرمادي يكشف شروطه الصارمة للموافقة على تدريب أسوان

كشف أيمن الرمادي المدير الفنى الجديد لفريق أسوان انه اتفق مع الادارة على وضع خطة للفريق و الالتزام مع الجهاز الفنى و اللاعبين على الاستقرار المادى و الادارية خلال المرحلة المقبلة لنجاح المهمة .

واوضح ايمن الرمادى خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج ملعب البلدوزر المذاع على قناة الشمس الذى يقدمة مجدى عبد الغنى ان قام بالرحيل عن الامارات رغم وجود مشروع كبير بسبب الحنين و الاشتياق الى العودة الى مصر و بالاخص تدريب فريق اسوان و هذا الامر كنت ابحث عنه منذ سنتين.

واشار ايمن الرمادى ان العمل فى الخليج يشهد ضغطا كبيرا حيث كنت تعمل امام مدربين اقوياء و اسماء كبيرة على مستوى العالم .