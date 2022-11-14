عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أيمن الرمادي يكشف شروطه الصارمة للموافقة على تدريب أسوان

أيمن الرمادي
أيمن الرمادي

كشف أيمن الرمادي المدير الفنى الجديد لفريق أسوان انه اتفق مع الادارة على وضع خطة للفريق و الالتزام مع الجهاز الفنى و اللاعبين على الاستقرار المادى و الادارية خلال المرحلة المقبلة لنجاح المهمة .

واوضح ايمن الرمادى  خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج ملعب البلدوزر المذاع على قناة الشمس الذى يقدمة مجدى عبد الغنى ان قام بالرحيل عن الامارات رغم وجود مشروع كبير بسبب الحنين و الاشتياق الى العودة الى مصر و بالاخص تدريب فريق اسوان و هذا الامر كنت ابحث عنه منذ سنتين.

واشار ايمن الرمادى ان العمل فى الخليج يشهد ضغطا كبيرا حيث كنت تعمل امام مدربين اقوياء و اسماء كبيرة على مستوى العالم .

أيمن الرمادي أسوان مجدي عبد الغني نادي اسوان الدوري المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فيديو صادم.. حسين فهمي يحرج بوسي شلبي: مش هتصور معاكي بالفستان ده

يرتدي الحلق.. ظهور صادم لـ عمرو دياب من حفل زفاف في تركيا

ذعر رهيب.. تعليق غير متوقع من أحمد موسى على انفجار تركيا

ضربة موجعة لمنتخب مصر أمام بلجيكا

من حقي أدخل.. هند عاكف تثير أزمة في مهرجان القاهرة السينمائي.. تفاصيل

تعليق ناري من رضا عبدالعال على تصريحات عبدالله السعيد ضد الأهلي

الرئيس الكولومبي السابق لصدى البلد: مصر ستصبح أضخم سوق لإنتاج الطاقة

قرار عاجل من التعليم بشأن توزيع الوجبات المدرسية

ترشيحاتنا

100 صورة من حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

من أحلى.. نجمات اخترن اللون الأسود لافتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

ضبط إعلامي مغمور للنصب على المواطنين في شبرا الخيمة

الاتحاد السكندرى يرفض عودة محمود علاء للزمالك.. تفاصيل

مفاجأة مزعجة للزمالك.. ميزانية الأهلي ستقفز إلى 10 مليارات جنيه

سعر الدولار في البنك المركزي اليوم الاثنين 14-11-2022

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة ..بـ حلاقة غريبة.. ابنة شقيقة إلهام شاهين تثير الجدل على السجادة الحمراء وفساتين لـ 5 نجمات أثارت الجدل على السجادة الحمراء

برج الحوت .. حظك اليوم الاثنين 14 نوفمبر 2022 : وقف التفكير السلبي

برج الجدي .. حظك اليوم الاثنين 14 نوفمبر 2022 : اكسب قلب من تحب

برج العقرب .. حظك اليوم الاثنين 14 نوفمبر 2022 : هتشتري عربية جديدة

فيديو

هل تجهز شيرين لزفافها مع حسام حبيب.. وطبيب نفسي يكشف مفاجأة| فيديو

صاحبة فيديو اركبلك عدسات وحبيني أنا: شيرين رقصت العالم كله على صباعها

يدمرون مستقبلي.. لماذا هاجم عبد الله السعيد إدارة الأهلي؟.. فيديوجراف

من حقي أدخل.. هند عاكف تثير أزمة في مهرجان القاهرة السينمائي.. تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د جمال عبد ربه

المواطن والوطن

نهال علام

مؤتمر المناخ Cop27

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان "10"

إلهام أبو الفتح

أعلنوا شرم الشيخ مدينة للمناخ

المستشار أسـامة الصعيدي

صفعة على وجه دعاة التخريب

كريمة أبو العينين

الغرب وحقوق الإنسان

كيرلس صبري

تحولات رقمية وملامح أقتصادية جديدة

مديحة عاشور

أنظار العالم صوب مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ