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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عمرو أديب يسأل: الرجل لو اتجوز واحدة صغيرة بتخليه شباب على طول.. وهبة قطب تجيب

هبة قطب
هبة قطب

وجه الإعلامي عمرو أديب سؤالا للدكتورة هبة قطب، قائلا: "الرجل لو اتجوز واحدة صغيرة بتخليه شباب على طول .. هل دا وهم ولا حقيقة ؟".

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هبة قطب: يجب أن يكون هناك توافق في الشخصيات بين المتزوجين .. فيديو

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هبة قطب ترد على سؤال عمرو أديب حول فرق سن الزوج والزوجة .. فيديو

ومن جانبه أجابت الدكتورة هبة قطب استشاري الطب الجنسي والعلاقات الزوجية خلال حوارها التليفزيوني في برنامج "الحكاية" المذاع على قناة إم بي سي مصر ، أن الذي يجعل الرجل شابا طول الوقت في الزواج هي المنشطات الجنسية، ولكن الرجل يتوهم بانه يصبح شابا أكثر حيوية عندما يتزوج فتاة أصغر منه سنا.

 

وتابعت هبة قطب أن في هذا الزمن السيدات تريدين حقوقهن كاملة عكس ما كان يحدث في السابق وهذا بسبب العلن والتطور.

https://fb.watch/gNjoRrbHLQ/

الزواج عمرو أديب ام بي سي مصر برنامج الحكاية الدكتورة هبة قطب

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