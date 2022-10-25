قبل العلاقة الحميمة.. هبة قطب تنصح الرجال بتناول هذه الأطعمة|تعرف عليها

نصحت الدكتورة هبة قطب، استشاري العلاقات الزوجية، بتناول بعض الأطعمة للرجال قبل العلاقة الحميمة والجماع لتعزيز القدرة الجنسية .

وأكدت هبة قطب، أن الجرجير من الخضراوات الورقية الداكنة التي تساعد الرجال على ممارسة العلاقة الحميمة بكفاءة، مشيرةً إلى أنه يساعد على زيادة القدرة الجنسية وتحسين عملية الانتصاب.

وقالت استشارى العلاقات الزوجية، خلال استضافتها ببرنامج "واحد من الناس"، مع الإعلامي عمرو الليثي، إن السبانخ لا تقل أهمية عن الجرجير، مناشدةً الرجال بضرورة الاهتمام بتناولها.

وأوضحت هبة قطب،أن الأفوكادو يمكن للرجال الاعتماد عليه، لإمداد أجسامهم بالدهون الصحية، التي تساهم في تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية.

وتابعت:" أن الفواكه التي تتميز باللون الأحمر الداكن تلعب دورًا كبيرًا في تعزيز الصحة الجنسية عند الرجال، مثل الرمان والبرقوق والعنب والكريز".