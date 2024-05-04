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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

ابعدي عن الضغط والإرهاق.. إزاي تبقى ست بيت شاطرة بخطوات بسيطة

المنزل
المنزل

تود جميع للسيدات بان تصبح ست بيت شاطرة، فإذا كنت من ضمن هؤلاء إليك بعض الخطوات البسيطة التي يمكنك اتباعها لتصبحي ست بيت شاطرة، وفقا لما نشرة موقع إكسبريس. 

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نصائح لتصبحي ست بيت شاطرة 

التنظيم والتخطيط: قمي بوضع جدول زمني لأنشطتك اليومية وأسبوعية. قسّمي وقتك بين المهام المنزلية المختلفة مثل التنظيف والطبخ والغسيل. قد تساعدك استخدام قائمة المهام أو تطبيق الهاتف المحمول في تنظيم أعمالك.

التخصيص والتفويض: لا تحاولي القيام بكل شيء بمفردك. قومي بتخصيص المهام بين أفراد الأسرة إذا أمكن، مثل تكليف الأطفال بمساعدة في ترتيب الغرف أو تجميع الملابس المستخدمة. أيضًا، لا تترددي في طلب المساعدة من شريكك أو أفراد العائلة عند الحاجة.

التبسيط: حاولي تبسيط المهام المنزلية. ابحثي عن طرق فعالة لتوفير الوقت والجهد، مثل استخدام أدوات منزلية ذكية أو تنظيم الأشياء بشكل مرتب لتسهيل العثور عليها.

الاستفادة من الوقت المهدر: استغلي الأوقات الفارغة لإنجاز بعض المهام الصغيرة. على سبيل المثال، يمكنك القيام ببعض الأعمال المنزلية أثناء انتظار الغسالة أو أثناء طهي الطعام.

التعاون المجتمعي: حاولي التواصل مع الجيران والأصدقاء، وتبادل الخدمات المنزلية إذا كان ذلك ممكنًا. يمكنكم تبادل المعلومات والنصائح والموارد المفيدة لتسهيل الأعمال المنزلية.

العناية بنفسك: لا تنسي أن تهتمي بنفسك أيضًا. حافظي على نوم جيد وتغذية صحية وممارسة التمارين الرياضية. قد تجد أن الاهتمام بصحتك وراحتك الشخصية يساعدك في التعامل بشكل أفضل مع متطلبات الحياة المنزلية.

تذكري أنه لا يوجد مثال مثالي لست بيت شاطرة، وأنك تستحقي الاستراحة والاستمتاع بوقتك أيضًا. ابدئي بتطبيق خطوات بسيطة وتدرجيًا ستجدين نظامًا يناسبك ويساعدك على التوازن بين المنزل والحياة الشخصية.

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