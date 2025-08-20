قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تحذيرات الأرصاد: طقس حار غدا وشبورة ورياح على جنوب الصعيد
أسعار الحديد في الأسواق المحلية والعالمية اليوم الأربعاء
برلماني: رفض إسرائيل مبادرة وقف إطلاق النار يكشف تعنتها الواضح ونواياها الخبيثة
رموز وأساطير الزمالك يطالبون بعودة أرض أكتوبر
القناة 12 الإسرائيلية: نتنياهو يرفض مقترح الوسطاء ويأمر بتكثيف العمليات في غزة
سيراميكا كليوباترا يهزم إنبي 2-0 بصاروخية السولية وإسلام عيسي في الدوري
محمود سعد غاضباً : أنغام تمر بمرحلة صعبة لكن مفيش داعي للشائعات
نصرة لغزة.. حماس تدعو للمشاركة في الإضراب العالمي غدا
الإسكان ترد على سحب أرض نادي الزمالك.. أحمد موسى يقدم حلقة جديدة من برنامج على مسئوليتي
أحمد موسى لـ الكيان الصهيوني: ابن القوات المسلحة لا يفرط في شبر من أرضه
تطورات مهمة في أزمة أرض الزمالك.. وجلسة مرتقبة بين وزير الإسكان ومسؤولي النادي| شاهد
كاذب.. أحمد موسى يرد على تصريحات يائير لابيد حول الاقتصاد المصري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أزمة مياه شرب بمطروح.. لهذا السبب

عربات نقل مياه الشرب فى مطروح
عربات نقل مياه الشرب فى مطروح
ايمن محمود

تواجه محافظة مطروح كل صيف ضغطًا حادًا على شبكات مياه الشرب بسبب الزيادة في السكان (المصطافون والمشروعات السياحية)، مع اعتماد متزايد على التحلية .

وفي أحياء مرسى مطروح، يضبط السكان يومهم على “جدول الضخ”: مواقيت معلنة للمنطقة الفلانية من الساعة كذا لكذا، وهكذا تُملأ الخزانات المنزلية وتُدار الصهاريج، بينما تتولى عربات نقل المياه سد الفجوات في المناطق المتأخرة أو التي لم يصلها الضغط الكافي. تنشر شركة المياه بالمحافظة هذه الجداول يوميًا عبر قنواتها الرسمية، وتدفع بمزيد من سيارات المياه عند الحاجة.

وتسبب كسر مفاجئ  فى مكينة سحب المياه من البحر بمحطة التحليه بالرميله  الى حدوث ازمة  فى مياه الشرب مما تسبب فى  غضب المواطنين  واصحاب  الوحدات المصيفية والفنادق بسبب نقص مياه الشرب.

ويقول  باسط محمد من أهالي مطروح، إن مشكلة نقص مياه الشرب من أكبر المشكلات التي كانت تعاني منها محافظة مطروح لسنوات عدة خاصة في موسم الصيف، إلا أن السنوات الخمس الأخيرة شهدت اهتماما كبيرا من الدولة، بعد أن تم تسليط الضوء على هذه المشكلة ووضع تخطيط مدروس لحلها، خاصة بعد توجيه الرئيس السيسى بضرورة الإسراع بحلها.

وأشار إلى أن المشكلة التي نعاني منها وهي حدوث أي أعطال في محطة التحلية فى موسم الصيف  مما يتسبب في مشكلة   ونقص في مياه الشرب بسبب الطلب المتزايد على المياه بسبب تزايد أعداد المصطافين مشيرا إلى أن نسبة الإشغالات بمرسى مطروح تخطت ال100%.

وقال هاني محمد، إن إنشاء محطات تحلية مياه الشرب عملت على تقليل الاعتماد على الخط الناقل من الإسكندرية إلى مطروح، والذى يتعرض لتعديات على طوله لري زراعات التين والزيتون.

وأضاف أن المشكلة الأخيرة بسبب حدوث كسر فى ماكينة سحب المياه من البحر مضيفا على ضرورة توفير قطع الغيار الخاصة بالصيانة أول بأول حتى لا يحدث عطل وتوقف ضخ المياه مما يتسبب فى ازمة فى مياه الشرب .

وأكد مصدر بشركة مياه مطروح، أنه جار العمل على حل العطل وهو عطل مفاجئ بمحطة التحليه بالرميلة وخاصة مكينة سحب المياه من البحر مضيفا إلى وصول لجنة فنية من القاهرة لإصلاح العطل بالمحطة وسيتم ضخ المياه فى الخطوط كالمعتاد خلال غدا أو بعد غدا.

مطروح محافظة مطروح اخبار المحافظات اخبار محافظة مطروح مياه الشرب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الشعرية سريعة التحضير

بالأدلة العلمية.. الصحة ترد على احتواء الشعرية سريعة التحضير مواد مسرطنة

مرتبات شهر أغسطس

موعد صرف مرتبات أغسطس 2025 بعد قرار الحكومة

وزير التعليم العالي

التعليم العالي تعلن نتيجة تقليل الاغتراب والتحويلات.. رابط مباشر للاطلاع عليها

وزير العمل محمد جبران

الشغل من 5 الفجر لـ 12 الظهر.. أول رد من وزير العمل على المقترح البرلماني | فيديو

شاكر محظور دلوقتي

استمرار حبس.. قرار عاجل بشأن البلوجر شاكر محظور

انقطاع المياه .. أرشيفية

انقطاع المياه في الجيزة .. تعرف على الموعد والمناطق المتأثرة

مداهم

استمرار حبس التيك توكر مداهم 15 يوما على ذمة التحقيقات

محافظ القاهرة

محافظ القاهرة يقرر النزول بالحد الأدنى للثانوي العام

ترشيحاتنا

غزة

المتحدث باسم جيش الاحتلال: بدأنا المرحلة الثانية من عملية مركبات جدعون

السيارات

انخفاض أسعار السيارات المستعملة بنسبة 15%.. رئيس الرابطة يعلن أخبارا سارة

اليونيفيل

اكتشاف نفق بطول 50 مترا قرب منطقة القصير جنوب لبنان.. سنجاب يكشف التفاصيل

بالصور

لحظة اشتعال النيران في شاحنة محملة بسيارات تسلا.. بالفيديو

تسلا
تسلا
تسلا

أخبار السيارات| أرخص 5 سيارات كهربائية.. وأسعار فولكس فاجن تيرامونت

سيارات
سيارات
سيارات

أسعار سيارة فولكس فاجن تيرامونت 2025 في السعودية

فولكس فاجن تيرامونت
فولكس فاجن تيرامونت
فولكس فاجن تيرامونت

بالأسعار.. أبرز 5 سيارات كهربائية ببروتوكول أوروبي في مصر

سيارات كهربائية
سيارات كهربائية
سيارات كهربائية

فيديو

كلمات والد الشناوي

رحلة محمد الشناوي بعيون والده.. اعترافات مؤثرة قبل الرحيل

مسلسل أزمة ثقة

تفاصيل مسلسل أزمة ثقة قبل عرضه على شاشة ON

فيلم درويش

عمرو يوسف: دينا الشربيني ممثلة محترفة والعمل معها يسعدني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

المزيد